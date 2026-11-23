El debate sobre el funcionamiento interno del COYS en la ciudad de Córdoba escaló a una crisis política e institucional de alto impacto. En la Mesa de Café, se analizaron las derivaciones de la denuncia presentada ante la Justicia por el titular del organismo, Santiago Pinsiroli, tras una auditoría interna vinculada a presuntas irregularidades en el pago de horas extras.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Horas extras bajo sospecha y un audio que encendió la polémica

Según se supo, la auditoría interna —impulsada en un marco de exigencia por reducir costos en un organismo con un presupuesto mensual calificado como multimillonario, donde más del 90% de los gastos se destinaría a personal— detectó cifras que llamaron la atención de la conducción.

Se mencionaron casos de empleados que declaraban 1.000 horas extras en un año o 258 horas extras en un solo mes, con recibos de sueldo que superaban los 20 millones de pesos en un mes, además de señalamientos sobre horas extras abonadas sin haber sido efectivamente trabajadas.

Es infrecuente que un funcionario se plante y denuncie y vaya en contra de la corriente y trate de hacer público y "ventilar cosas que suelen permanecer bajo tierra".

A este escenario se sumó la difusión de un audio atribuido al titular del gremio Surrbac, Mauricio Saillén, dirigido a Pinsiroli, cuyo tono confrontativo amplió la repercusión pública del caso.

"Hoy día me van a conocer. Toda la gente que tiene de más usted políticamente, toda la gente que tiene de más, los servidores urbanos, de dónde viene cada uno, de la guita que se llevan, todo, todo les voy a denunciar", dice la grabación atribuida al gremialista.

El peso del gremio, la gestión y la fiscalía anticorrupción

El COYS es un ente municipal autónomo encargado de servicios sensibles como la recolección de residuos y la higiene urbana. Se advierte la influencia del Surrbac en la estructura administrativa y en la autorización de horas extras: "Es patrón y es gremio".

Surge la pregunta: "Cómo se explica que haya un gremio que se da a sí mismo las horas extras en un ente municipal. ¿Quién le paga eso? Nosotros, los vecinos"

En el plano judicial, se señaló que el expediente tramita ante la Fiscalía Anticorrupción —a cargo del fiscal Matías Bornancini—, donde se realizaron medidas como allanamientos, mientras se recordó que Saillén enfrenta otro proceso en la Justicia Federal previsto para marzo del año próximo.

Asimismo, se cuestionaron los antecedentes de eficacia de las fiscalías anticorrupción en Córdoba y se planteó la necesidad de que el organismo actúe con firmeza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dilema político: conflicto gremial o inacción administrativa

Más allá del expediente judicial, el análisis dejó planteado el interrogante sobre el respaldo político a Pinsiroli y las decisiones de fondo de la intendencia. Se advirtió sobre el temor de las autoridades municipales a que un conflicto con el gremio derive en medidas de fuerza que afecten la recolección de basura y la limpieza de la ciudad.

Sin embargo, el debate planteó con dureza cuál es el costo mayor para la gestión y la ciudadanía: afrontar un eventual conflicto o sostener un esquema cuestionado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una prueba de fuego para el control público

El caso del COYS expone las tensiones estructurales entre la conducción política, la fuerza sindical y los mecanismos de control sobre los entes descentralizados. Mientras avanza la investigación judicial y se esperan definiciones administrativas, la discusión sigue centrada en si las irregularidades denunciadas serán esclarecidas a fondo y corregidas de manera duradera.

Informe de Juan Federico. La Mesa de Café.