FOTO: Inicia el juicio por la muerte de un motociclista: alegatos de Fiscalía y querella este martes

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El juicio que involucra a Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", acusada de atropellar y causar la muerte del motociclista Rubén Walter Armand, se reanudará este martes con la presentación de los alegatos por parte de la Fiscalía y la querella.

La audiencia dará inicio a las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata, donde el fiscal Martín Chiorazzi y los abogados de la parte damnificada, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, expondrán sus conclusiones sobre el caso, que comenzó a ser debatido el pasado 2 de noviembre.

Posteriormente, se presentarán los defensores de Alvite, Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, junto a la defensora oficial Raquel Ponzinibio, bajo la supervisión de Valentina Velázquez, quien está implicada en el caso por su participación en la picada mortal.

Durante el transcurso del juicio, Alvite expresó su arrepentimiento y se mostró emocional al dirigirse a la familia de la víctima, manifestando: "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día".

La joven enfrenta una acusación de homicidio simple con dolo eventual, lo que podría acarrearle una pena de entre ocho y 25 años de prisión. La defensa, sin embargo, argumenta que debería ser considerada culpable de ‘homicidio culposo’, ya que sostiene que no hubo intención de causar la muerte de Armand. Además, Velázquez está implicada por una prueba de velocidad imprudente.

El trágico accidente ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 13 y 522, donde Alvite y su acompañante viajaban a alta velocidad, desobedeciendo varios semáforos en rojo. En uno de los cruces, Alvite embistió a Armand, quien falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Los peritajes indicaron que Alvite circulaba a aproximadamente 82 kilómetros por hora al momento del impacto, aunque su defensa sostiene que ella intentó frenar y esquivar al motociclista para evitar el choque.