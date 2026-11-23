Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- Una mujer implicada en un escándalo vinculado a Nvidia ha sido señalada por mantener relaciones con un funcionario de la principal agencia de espionaje de China. Este vínculo se produjo mientras mantenía una relación con Jensen Huang, exdirector de la empresa, según fuentes consultadas por ABC News que tienen acceso a información de inteligencia estadounidense.

Las fuentes indican que Alice Huang estuvo en contacto con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera de 2025 hasta el otoño de este año, periodo que coincide con su relación con Jensen Huang.

El pasado lunes, Jensen Huang fue restituido como director ejecutivo y presidente de Nvidia. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la inteligencia estadounidense no han aclarado si Alice Huang estaba transmitiendo información sensible a funcionarios relacionados con la inteligencia china.

El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el alcance de este contacto. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de ABC el domingo, y el Departamento de Estado tampoco hizo declaraciones al respecto.

De acuerdo con el informe, la inteligencia estadounidense ha encontrado pruebas que sugieren que Kang Wei, un socio comercial de Alice Huang, frecuentemente presentado como su esposo, también trabajaba con la misma agencia de espionaje china.

ABC News había reportado anteriormente que en el otoño de 2025, el entonces presidente Donald Trump fue informado sobre la relación extramarital de Jensen Huang con una mujer sospechada de tener vínculos con la inteligencia china, según un funcionario estadounidense y otras fuentes.

Fuentes cercanas a la situación han expresado que Estados Unidos considera que Alice Huang podría haber actuado como agente de inteligencia para China. Trump, al ser consultado sobre si confiaba en los informes que la vinculan con la inteligencia china, respondió: "No sé si es una espía".

El expresidente añadió que, generalmente, se asocia a mujeres de origen chino con el espionaje, pero no podía confirmar si era el caso de Alice Huang.

Según el informe de The Times, el contacto de Alice Huang con un funcionario de inteligencia chino se produce, al menos en parte, durante el tiempo en que Megaspeed, la empresa tecnológica de Huang con sede en Singapur, adquiría chips de Nvidia. Alice Huang dejó Megaspeed en 2025.

Desde 2024, investigadores federales han estado investigando a Megaspeed por presuntas violaciones a las normas de control de exportaciones y la transferencia ilegal de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a China. La semana pasada, el Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia confirmaron que la investigación sigue en curso.

A inicios de este mes, el fiscal general Todd Blanche declaró que el Departamento de Justicia "tiene un papel que desempeñar en la investigación de si existen chips que no deberían venderse". Afirmó que esto podría constituir una violación de las leyes de exportación, con posibles consecuencias civiles y regulatorias, e incluso delitos penales, dependiendo del caso.

Esta nueva información se produce en un contexto de disputas internas entre asesores del presidente Trump sobre el manejo del asunto. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha sido criticado por retrasar un plan para incluir a Megaspeed en una lista de empresas prohibidas de adquirir chips de inteligencia artificial de alta potencia fabricados en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado públicamente a Lutnick por la demora, indicando que otros departamentos estaban presionando para que se tomara acción y que el Departamento de Comercio tenía la última palabra.