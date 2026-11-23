El joven ciego que sufrió el robo de su bicicleta logró recuperarla y le agradeció a Cadena 3
Martín dio las gracias por la difusión del caso y confirmó que volvió a tener el rodado que utiliza para trasladarse y entrenar.
23/11/2026 | 12:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Martín sufrió el robo de su bicicleta días atrás.
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Audio. El joven ciego que sufrió el robo de su bicicleta logró recuperarla y le agradeció a Cadena 3
Cadena 3 Rosario
Martín, el joven ciego al que le habían robado su bicicleta durante un ingreso de delincuentes a una cochera de Rosario, logró recuperarla. La buena noticia llegó después de que el caso tuviera difusión pública y se iniciara una búsqueda para encontrar el rodado.
El robo ocurrió el viernes, cerca de las 22.40, en un estacionamiento ubicado en Zeballos 1565, entre Presidente Roca y Paraguay. Según la información del hecho, cuatro jóvenes ingresaron al lugar y se llevaron varias bicicletas.
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Para Martín, recuperar su bicicleta era especialmente importante porque la utiliza tanto para trasladarse como para entrenar. Luego de confirmar que volvió a tenerla, se comunicó con Cadena 3 para agradecer el espacio y la difusión de su caso.
“Te quiero agradecer por la difusión. La bici por suerte fue recuperada. Seguramente lo viste, seguramente te apareció el reel, pero lo hice el otro día y lo subí cuando tuve la bici conmigo”, contó.
Además, explicó que durante los últimos días tuvo una agenda laboral muy movida y que, cuando pudiera estar más tranquilo, iba a enviar mensajes de agradecimiento a todas las personas que colaboraron para difundir el pedido. “Gracias por brindarme el espacio. Gracias totales, te mando un abrazo enorme”, expresó.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista de la historia?
El protagonista es Martín, un joven ciego que había sido víctima de un robo.
¿Qué le sucedió a Martín?
A Martín le robaron su bicicleta en una cochera de Rosario.
¿Cuándo ocurrió el robo?
El robo ocurrió el viernes, cerca de las 22.40.
¿Dónde sucedió el robo?
El robo tuvo lugar en un estacionamiento ubicado en Zeballos 1565, entre Presidente Roca y Paraguay.
¿Cómo logró recuperar su bicicleta?
Martín recuperó su bicicleta después de que su caso tuviera difusión pública y se iniciara una búsqueda.