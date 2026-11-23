Martín, el joven ciego al que le habían robado su bicicleta durante un ingreso de delincuentes a una cochera de Rosario, logró recuperarla. La buena noticia llegó después de que el caso tuviera difusión pública y se iniciara una búsqueda para encontrar el rodado.

El robo ocurrió el viernes, cerca de las 22.40, en un estacionamiento ubicado en Zeballos 1565, entre Presidente Roca y Paraguay. Según la información del hecho, cuatro jóvenes ingresaron al lugar y se llevaron varias bicicletas.

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Para Martín, recuperar su bicicleta era especialmente importante porque la utiliza tanto para trasladarse como para entrenar. Luego de confirmar que volvió a tenerla, se comunicó con Cadena 3 para agradecer el espacio y la difusión de su caso.

“Te quiero agradecer por la difusión. La bici por suerte fue recuperada. Seguramente lo viste, seguramente te apareció el reel, pero lo hice el otro día y lo subí cuando tuve la bici conmigo”, contó.

Además, explicó que durante los últimos días tuvo una agenda laboral muy movida y que, cuando pudiera estar más tranquilo, iba a enviar mensajes de agradecimiento a todas las personas que colaboraron para difundir el pedido. “Gracias por brindarme el espacio. Gracias totales, te mando un abrazo enorme”, expresó.

Informe de Fernando Carrafiello.