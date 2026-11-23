En el transcurso de esta semana, el dólar oficial presenta una cotización de $1.600 para la venta y $1.550 para la compra, cifras que se mantienen estables desde el último ajuste. Este tipo de cambio es el que se utiliza para operaciones bancarias y es importante para quienes planean realizar viajes o comprar en el exterior.

El dólar blue, en paralelo, cotiza más alto con un precio de $1.675 para la venta y $1.655 para la compra. Este mercado negro, aunque no oficial, representa una opción tangible para muchos argentinos que buscan una alternativa ante las restricciones impuestas al acceso de dólares.

En el ámbito del dólar bolsa, conocido por su uso para operaciones a través de la compra de acciones en el exterior, las cotizaciones muestran un comercio de $1.743,1 a la venta y $1.682,6 a la compra. Este tipo es utilizado principalmente por quienes buscan realizar inversiones fuera del país.

Otro método relevante es el Contado con Liquidación (CCL), que se encuentra en niveles superiores con un precio de $1.806,2 para la venta y $1.801,4 para la compra. Este tipo de dólar es relevante en el mundo financiero y se utiliza para evadir las regulaciones que limitan el acceso a divisas.

Adicionalmente, el dólar mayorista es más bajo, cotizando en $1.580 para la venta y $1.571 para la compra, reflejando los precios que manejan los bancos entre sí. Esto puede impactar en la inflación y en los precios al consumidor.

Por su parte, el uso de dólar cripto ha ido en aumento, con cotizaciones que alcanzan $1.769,64 para la venta y $1.757,58 para la compra. Cada vez más argentinos recurren a esta modalidad de negociación para proteger sus ahorros.

Finalmente, el dólar tarjeta que se aplica a compras en el exterior y gastos en moneda extranjera se sitúa en $2.080 para la venta y $2.015 para la compra. Este monto incluye la carga del impuesto PAIS y se ha convertido en un elemento crucial para quienes buscan disfrutar de servicios en el extranjero.

Es fundamental entender que las distintas cotizaciones del dólar no solo reflejan la fluctuación del mercado, sino también el impacto de la política económica, la inflación y las decisiones del gobierno. Las restricciones cambiarias y el clima económico influyen en las expectativas de los consumidores, generando variaciones en estos tipos de cambio tan relevantes para la economía cotidiana.