El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un movimiento turístico importante en Santa Fe, aunque con un escenario marcado por el cuidado del bolsillo y los viajes de corta duración. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia recibió más de 75.000 excursionistas y alrededor de 37.000 turistas que pernoctaron en distintos destinos. La diferencia entre ambos grupos permite observar que buena parte de la actividad se sostuvo con visitantes que llegaron y regresaron en el mismo día, sin utilizar servicios de alojamiento.

En el plano nacional, 1.410.000 personas viajaron durante el descanso y generaron un impacto económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, la cantidad de viajeros cayó un 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque aquella comparación estuvo condicionada por la duración: el año pasado hubo cuatro días de descanso y esta vez fueron tres. Además, CAME señaló la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV como otro factor que pudo influir en las decisiones de viaje.

Confederación Argentina de la Mediana Empresa

La estadía promedio fue de dos días, por debajo de los 2,3 días registrados durante el mismo feriado del año pasado. También se redujo el gasto: el desembolso diario por turista llegó a $118.770, con una baja real del 3,1% interanual. En tanto, el impacto económico total retrocedió un 30,3% en términos reales. El informe atribuyó ese resultado a la combinación de menos viajeros, permanencias más cortas y un consumo más moderado, en un contexto económico que condiciona los presupuestos familiares.

El dato provincial muestra una realidad algo más alentadora que la tendencia general. El Observatorio Turístico de Santa Fe estimó una ocupación del 67% y un movimiento económico de $19.177 millones. En total, contabilizó más de 113.000 visitantes y un gasto diario promedio de $108.619 por turista. También se destacó el comportamiento de los alojamientos turísticos temporarios, que registraron reservas equivalentes al 93,63% de su oferta disponible.

En Rosario, uno de los principales motores de la convocatoria fue la agenda cultural y recreativa. La ciudad reunió más de 15 propuestas, con una concurrencia estimada de 52.000 personas. Entre los principales atractivos estuvo el recital gratuito de La K’onga, además de la inauguración de la avenida Jorge Newbery, el Festi del Río y distintas presentaciones de artistas nacionales. La programación permitió generar movimiento en espacios públicos, gastronomía y comercios.

El impacto no se limitó a la ciudad. En el sur santafesino también hubo actividades que movilizaron visitantes: Expo Rufino, la 60ª Fiesta Nacional de la Música en Wheelwright, la primera Fiesta del Patí Santafesino en Villa Constitución y la Fiesta Nacional del Oro Dulce y Provincial de la Miel en Casilda. A esto se sumaron las competencias automovilísticas en Rafaela y distintas celebraciones en localidades del centro y norte provincial.

Sin embargo, el panorama tuvo diferencias según el tipo de alojamiento y el destino. Mientras los temporarios mostraron un nivel de reservas elevado, los complejos de cabañas de la zona del río Paraná alcanzaron apenas el 50%, en parte por las dificultades ocasionadas por la crecida del río. Es un dato relevante para el corredor turístico del sur provincial, donde las propuestas vinculadas con el paisaje costero y las actividades al aire libre tienen un peso importante.

Otro aspecto para analizar es la diferencia entre la cantidad de personas que llegaron a Santa Fe y aquellas que efectivamente se alojaron. Los más de 75.000 excursionistas representaron una oportunidad para la gastronomía, los comercios y los espacios recreativos, pero sus visitas no necesariamente se traducen en el mismo nivel de consumo que una estadía de varias noches. En ese sentido, el desafío para Rosario y los destinos del interior es transformar las convocatorias puntuales en permanencias más prolongadas y un mayor movimiento económico.

El balance deja así dos lecturas: Santa Fe logró sostener un importante movimiento turístico, con Rosario como uno de sus principales polos de atracción, pero el contexto económico sigue condicionando la duración de los viajes y el dinero que los visitantes destinan al consumo. La cantidad de propuestas y la concurrencia fueron puntos favorables; la menor capacidad de gasto y las estadías breves, en cambio, plantean un desafío para el sector de cara a la temporada de verano.