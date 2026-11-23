FOTO: Colapinto sumó ocho puntos al terminar sexto en el GP de Las Vegas.

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, destacaron en el Gran Premio de Las Vegas, donde lograron una actuación notable que podría traducirse en casi 10 millones de dólares adicionales para la escudería francesa.

Durante la carrera del pasado domingo, ambos pilotos rompieron con la mala racha previa, ya que Gasly finalizó en la quinta posición y Colapinto en la sexta, lo que permitió al equipo sumar un total de 18 puntos en el campeonato de constructores.

A pesar de que actualmente Alpine se encuentra en la sexta posición de la tabla, su desempeño en Las Vegas les permitió reducir la distancia con Racing Bulls, alcanzando los 87 puntos y quedando a 27 del equipo asociado a Red Bull, que tiene como pilotos al neozelandés Liam Lawson y al británico Arvid Lindblad.

Para Alpine, alcanzar a Racing Bulls y posicionarse en el quinto lugar parece un reto complicado, pero el milagro podría materializarse si el equipo rival suma pocos puntos en las próximas dos fechas y si los pilotos de Alpine replican su rendimiento en Las Vegas.

Si logran superar a Racing Bulls, Alpine aseguraría casi 10 millones de dólares extra al final del año, gracias al reparto que realiza la FIA entre los equipos al término de la temporada.

Aunque no hay cifras oficiales sobre la distribución de ingresos de este año, se sabe que en 2025 el equipo que finalizó quinto recibió 104 millones de dólares, mientras que el sexto obtuvo 95 millones.

A pesar de la difícil batalla que se avecina, la destacada actuación en Las Vegas ha renovado las esperanzas del equipo. La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 será este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, y una semana después se llevará a cabo la última carrera de la temporada en Abu Dhabi.