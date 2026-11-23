La renovación del Parque España de Rosario alcanzó un avance cercano al 80% y entró en su etapa final. Los trabajos buscan recuperar el sector de la explanada que colapsó en 2021 y ampliar el espacio público sobre la costa del río Paraná. Según informó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, las tareas se desarrollaron durante los últimos meses con jornadas de doble y triple turno.

Uno de los principales componentes del proyecto es la construcción de una rampa helicoidal que conectará la parte baja del parque con el sector superior. La estructura tendrá 14,5 metros de altura y un recorrido de 315 metros. El primer tramo, junto con sus columnas, ya fue hormigonado y comenzaron los trabajos de colocación de barandas e iluminación.

La intervención también contempla la incorporación de más de 4.200 metros cuadrados de explanada y la ampliación del muelle unos 120 metros hacia el norte. El objetivo es generar nuevos sectores para actividades recreativas, culturales y turísticas, además de mejorar la accesibilidad y la circulación de los visitantes.

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En paralelo, continúan las tareas de protección y estabilización de la barranca, junto con la instalación de equipamiento urbano. Entre los trabajos previstos se encuentran la colocación de bancos de hormigón, maceteros, nuevos pisos y adoquines. La obra apunta a recuperar la conexión de ese sector de la ciudad con el río y mejorar las condiciones de uso del espacio.

La Provincia destina más de $22.394 millones a la renovación del Parque España. Enrico sostuvo que la reconstrucción de la explanada representa uno de los puntos centrales de la intervención, debido a las dificultades técnicas que implica trabajar sobre la costa del Paraná. También mencionó que el proyecto se suma a otras obras provinciales en Rosario, como las intervenciones en el Monumento Nacional a la Bandera y distintos espacios verdes.

La recuperación del Parque España busca resolver el deterioro de una infraestructura que quedó afectada por el derrumbe de 2021 y sumar superficie pública en uno de los sectores más transitados de la ribera rosarina. Con un avance del 80%, la finalización de los trabajos permitirá volver a utilizar una parte de la costa que permaneció limitada durante años.