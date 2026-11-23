La ciudad de Ezpeleta se vio sacudida por una explosión en un local comercial durante los festejos por su aniversario, generando preocupación entre los vecinos. Los primeros informes indican que la detonación ocurrió en la tarde del sábado, mientras la comunidad celebraba con diversas actividades.

Las autoridades locales han iniciado los peritajes correspondientes para determinar las causas de este trágico suceso. El comercio, que se encontraba repleto de clientes en el momento de la explosión, sufrió daños significativos, y las imágenes del lugar muestran escombros y vidrios rotos por doquier.

Uno de los heridos, que se encontraba en el local al momento del incidente, permanece internado en estado grave. El personal de salud del hospital local está trabajando intensamente para estabilizar su condición. Los familiares de los afectados han solicitado apoyo y se encuentran a la espera de más información sobre la salud de sus seres queridos.

El intendente de Ezpeleta, Juan Pérez, expresó su preocupación y solidaridad con los afectados, asegurando que se brindará toda la asistencia necesaria a las víctimas y sus familias. Además, se comprometió a esclarecer lo sucedido y a garantizar que se tomen las medidas adecuadas para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.

La comunidad se encuentra en estado de shock, y se han organizado reuniones para brindar apoyo emocional a los vecinos que presenciaron la explosión. Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados del área afectada mientras se llevan a cabo las investigaciones.