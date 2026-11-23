Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantuvo conversaciones con la junta directiva de Nvidia que llevaron a la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía. Esto ocurrió en medio de un escándalo relacionado con una relación extramatrimonial que involucraba a Huang y una mujer que es sospechada de tener vínculos con el espionaje chino.

En una entrevista telefónica con CNBC, Trump mencionó su contacto con la junta, afirmando: "Hablé con ellos y los convencí". También destacó que fue más fácil persuadirlos en esta ocasión que en semanas anteriores, según reportó CBS News.

En su publicación en Truth Social, Trump aseguró que el gobierno estadounidense "no tiene motivos para creer" que el regreso de Huang represente un riesgo para la seguridad nacional, aunque no ofreció más detalles al respecto.

La declaración de Trump llegó poco después de que Nvidia anunciara oficialmente la reincorporación de Huang. Este había renunciado menos de dos semanas antes debido a la controversia generada por su relación, que había despertado la preocupación de las agencias de inteligencia de EE.UU. sobre posibles riesgos de espionaje. Desde que se hizo pública su reincorporación, las acciones de Nvidia han aumentado más del 30%.

Trump también declaró que la junta de Nvidia había solicitado garantías sobre la seguridad nacional y que él se las proporcionó, afirmando que Huang "no hizo nada malo". En la misma entrevista, el expresidente comentó que se había comunicado con Huang la noche anterior a su reincorporación y le aconsejó que "trabajara duro".

Además, Trump reiteró en Truth Social que el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, "ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya cometido ningún delito".

Trump ha sido un firme defensor del regreso de Huang, especialmente después de que las acciones de Nvidia se desplomaran tras su renuncia. Huang, quien ha sido fundamental en el desarrollo de la empresa, ha transformado a Nvidia en una de las más valiosas del mundo, siendo sus chips cruciales en la competencia por la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China.

El expresidente afirmó: "El Consejo de Administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo". Según Trump, el liderazgo de Huang es esencial para asegurar el éxito de la empresa y la economía estadounidense, y subrayó que no hay indicios de que su regreso represente una amenaza para la seguridad nacional.

Trump también destacó que, en lo personal, considera a Huang un "gran patriota y un tesoro nacional". Sin embargo, instó a Nvidia a continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento de las normativas de exportación para garantizar la seguridad nacional.

Por su parte, Huang ha expresado su deseo de regresar a Nvidia, recibiendo apoyo de figuras de la industria tecnológica, como Elon Musk. Aunque Trump aseguró que no tenía información sobre la sospecha de espionaje relacionada con Alice Huang, The New York Times reportó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había emitido un memorándum clasificado sobre el riesgo de contrainteligencia vinculado a la relación de Huang.

Por otro lado, Jensen Huang ha aceptado testificar ante el Congreso, aunque aún no se ha fijado la fecha. Tanto republicanos como demócratas están presionando para que Huang explique la filtración de chips a manos chinas. En una reciente intervención, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró crítico respecto a la gestión de la junta directiva de Nvidia, sugiriendo que deberían buscar un nuevo CEO.

Agencia NA