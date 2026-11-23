Un equipo de investigadores de la Universidad de Miami descubrió un grupo de virus previamente desconocidos que podrían ayudar a explicar un eslabón perdido en la historia de la evolución. Este hallazgo revela una conexión inesperada entre los virus y pequeños compartimentos proteicos dentro de las células, ofreciendo nuevas pistas sobre cómo se desarrollaron algunas de las estructuras biológicas más antiguas de la vida.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, desafió la explicación convencional sobre los orígenes de las estructuras celulares conocidas como encapsulinas. Hasta ahora, se pensaba que estos compartimentos habían evolucionado a partir de virus. Sin embargo, la nueva evidencia sugiere una relación evolutiva más compleja, en la que los virus y las encapsulinas pudieron haber evolucionado mutuamente a lo largo de millones de años.

Este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para la biotecnología y para la comprensión de los orígenes y la evolución temprana de la vida. Además, plantea la posibilidad de que los virus posean funciones biológicas que han sido en gran medida pasadas por alto por los científicos.

En el centro de este descubrimiento se encuentran proteínas que se pliegan en una estructura tridimensional distintiva conocida como HK97-fold. Estas proteínas pueden ensamblarse en caparazones protectores y se encuentran tanto en virus como en encapsulinas.

Los nuevos virus identificados poseen genomas más pequeños y simples que otros virus que producen caparazones de proteína HK97-fold. También presentan características asociadas tanto con virus como con encapsulinas, lo que los convierte en posibles intermediarios evolutivos entre ambos. El estudio de estos virus inusuales podría ayudar a los investigadores a comprender cómo aparecieron por primera vez los sistemas biológicos cada vez más complejos.

"Lo que hace que las proteínas HK97-fold sean tan interesantes es que pueden formar caparazones que encierran reacciones bioquímicas en linajes celulares, arqueas y bacterias. Pero también cumplen funciones genéticas en los virus, almacenando y protegiendo su genoma viral", explicó Abelardo Aguilar, autor principal del estudio y estudiante de doctorado en el Departamento de Biología de la Universidad de Miami.

Aguilar también destacó que "estas proteínas construyen compartimentos con dos roles diferentes, lo que se conecta directamente con el estudio del origen de la vida y su evolución temprana, porque, si lo pensamos, la vida en su núcleo se trata de encerrar reacciones y también de encerrar información que puede ser heredada para que esas reacciones puedan ocurrir en el futuro".

Para descubrir estos virus previamente desconocidos, Aguilar trabajó junto a Antoni Luque Santolaria, autor senior del estudio y profesor asociado en el Departamento de Biología. Luque también tiene nombramientos secundarios en el Departamento de Física y en el Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de Materiales. El proyecto reunió a colaboradores de múltiples instituciones.

En lugar de depender de experimentos de laboratorio para cultivar virus, el equipo buscó en enormes bases de datos genéticas que contienen miles de millones de secuencias de ADN. Combinando bioinformática, modelos de comportamiento de proteínas y herramientas de inteligencia artificial, incluyendo modelos de lenguaje de proteínas y AlphaFold, investigaron las estructuras codificadas por estas secuencias.

Las bases de datos incluyeron IMG/M, un recurso asociado con el Instituto Conjunto de Genomas del Departamento de Energía de EE. UU. y la Universidad de California, Berkeley. Su información genética proviene de muestras ambientales recolectadas en todo el mundo, incluyendo suelo, agua de mar, aguas residuales, el intestino humano y numerosos otros lugares.

Este enfoque permite a los científicos investigar virus que nunca se han cultivado con éxito en un laboratorio, ampliando enormemente el número de organismos y relaciones evolutivas que pueden estudiar.

Luque explicó que "la mayoría de los virus no pueden ser cultivados en el laboratorio. Pero ahora, a través de la secuenciación, tenemos acceso a información sobre virus para los cuales no conocemos el hospedador, que no podemos cultivar en el laboratorio, pero que están en todas partes. Eso significa que hay múltiples preguntas en relación con la evolución y cómo los virus se han adaptado al mundo que ahora es posible explorar bioinformáticamente".

Más allá de identificar los nuevos virus, los investigadores propusieron una posible explicación molecular sobre cómo los virus y las encapsulinas podrían haber evolucionado mutuamente. Su modelo se centra en los procapsides, caparazones de proteínas virales inmaduros (capsides) que pueden proporcionar un camino entre ambos tipos de estructuras. Estos caparazones podrían potencialmente soportar funciones genéticas, como contener ADN viral, y funciones metabólicas que involucran reacciones químicas.

Esto plantea una posibilidad intrigante. Los capsides virales son generalmente reconocidos por empaquetar y proteger material genético, pero ciertas formas podrían también ayudar a crear entornos donde pueden ocurrir reacciones bioquímicas.

"Una implicación de esta investigación es la posibilidad de que los capsides virales también puedan facilitar reacciones bioquímicas, lo que abriría el potencial de roles que tienen los capsides en entornos en general", explicó Aguilar.

Aunque se necesita más investigación para establecer estas funciones potenciales, los hallazgos sugieren que los científicos pueden necesitar mirar más allá de las etapas infecciosas de los virus para comprender plenamente sus roles en la naturaleza.

"Cuando miramos los virus, tendemos a observar solo las partículas que son infectivas, y este estudio señala que podríamos empezar a poner más énfasis en las versiones no infectivas del virus y qué otras funciones podrían tener esas partículas similares a virus que hemos pasado por alto en el pasado".

La investigación también demuestra cómo la inteligencia artificial y la biología computacional están transformando el estudio de los virus. Al combinar herramientas analíticas poderosas con el conocimiento de la estructura y comportamiento físico de las proteínas, los científicos pueden investigar preguntas evolutivas que antes eran difíciles de explorar.

Apoyado por la Gordon and Betty Moore Foundation y la U.S. National Science Foundation, el proyecto proporciona un marco para estudiar otros virus poco comprendidos y sus capacidades biológicas. Los investigadores creen que estos métodos también podrían ser útiles más allá de la biología evolutiva, incluyendo esfuerzos para comprender nuevos virus y patógenos emergentes.

Luque concluyó que "si tienes la pregunta correcta y la emparejas con las herramientas adecuadas y los conocimientos físicos, le brinda a los investigadores la oportunidad de observar los virus de una manera que no teníamos la oportunidad de hacer antes. Hay preguntas sobre evolución, pero también hay preguntas sobre patógenos emergentes o virus emergentes. El conjunto de herramientas que utilizamos puede ser trasladado a diferentes contextos".