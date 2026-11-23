FOTO: Explosión en Ezpeleta: el momento del accidente que dejó heridos

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- Una cuenta de redes sociales dedicada a videos de humor capturó el instante en que un local de comidas explotó durante la celebración del aniversario de la localidad de Ezpeleta, dejando varios heridos.

El incidente tuvo lugar el domingo 22 de noviembre por la noche, durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, cuando se registró una explosión seguida de incendio en el interior de un local de comidas situado en la intersección de Centenario y Bogotá.

El evento congregó a muchas personas en la calle, incluidos los humoristas de la cuenta Sin Nafta. En el momento en que se preparaban para tomarse fotos con algunos seguidores, la cámara grabó el instante en que el comercio estalló.

En el video se puede observar a las personas corriendo, mientras que otros intentan asistir a quienes se encontraban dentro del local, que ya estaba envuelto en llamas.

Como resultado de la explosión, siete personas resultaron heridas, y una de ellas se encuentra internada en grave estado, con el 50% de su cuerpo quemado.

Agencia NA