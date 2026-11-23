Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 23 de noviembre.
El sorteo número 26621 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 23 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 3510, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cañon)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26621 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 3510, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).
1° 3510
2° 4119
3° 7290
4° 1821
5° 0469
6° 5308
7° 8812
8° 1823
9° 5296
10° 5129
11° 4735
12° 7772
13° 0116
14° 3871
15° 6803
16° 3513
17° 4878
18° 0072
19° 3105
20° 6192
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores en Argentina, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, como todos los demás, genera gran expectativa entre los participantes.
La quiniela es un juego de azar muy popular en el país, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de los ganadores. La comunidad de apostadores sigue de cerca cada resultado, esperando que sus números elegidos sean los afortunados.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26621 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 23 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3510.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Cañon)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.