El sorteo número 26621 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 3510, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).

1° 3510

2° 4119

3° 7290

4° 1821

5° 0469

6° 5308

7° 8812

8° 1823

9° 5296

10° 5129

11° 4735

12° 7772

13° 0116

14° 3871

15° 6803

16° 3513

17° 4878

18° 0072

19° 3105

20° 6192

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores en Argentina, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, como todos los demás, genera gran expectativa entre los participantes.

La quiniela es un juego de azar muy popular en el país, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de los ganadores. La comunidad de apostadores sigue de cerca cada resultado, esperando que sus números elegidos sean los afortunados.