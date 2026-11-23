Salvaje golpiza en patota en Despeñaderos: investigan un ataque homofóbico y hay un detenido
Un hombre de 32 años fue agredido por un grupo de jóvenes a la salida de una fiesta de 15. La Justicia investiga si el ataque estuvo motivado por su orientación sexual. Otros ocho adolescentes serán imputados.
23/11/2026 | 22:28Redacción Cadena 3
FOTO: El momento del salvaje ataque en patota en Despeñaderos. (Foto: captura de video)
Un joven de 18 años fue detenido y ocho adolescentes de entre 14 y 15 años serán imputados por la brutal agresión contra un hombre de 32 años en la localidad cordobesa de Despeñaderos, en un presunto ataque homofóbico.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo sobre avenida San Martín, a la salida de una fiesta de 15 años. La golpiza quedó registrada en videos que posteriormente se viralizaron en las redes sociales.
Según informó la Policía de Córdoba, la víctima se encontraba junto a su pareja cuando intentó impedir una pelea entre varios adolescentes que salían del festejo y terminó siendo agredida.
A partir de las tareas investigativas, efectivos de la Departamental Santa María detuvieron a un joven de 18 años, acusado del delito de lesiones leves doblemente calificadas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por estar motivadas en la orientación sexual de la víctima.
Además, otros ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados y serán imputados en el marco de la misma causa.
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La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, encabezada por Consuelo Gait, que dispuso el análisis de los registros fílmicos y otras medidas para esclarecer lo sucedido.
A través de un comunicado, el gobierno municipal manifestó su rechazo a la agresión y señaló que el vecino fue atacado "con golpes e insultos por un grupo de jóvenes".
"Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad", expresó.
Asimismo, el Municipio informó que sus equipos técnicos se encuentran acompañando a la familia de la víctima y colaborando con las autoridades judiciales y policiales que intervienen en la investigación.
También instó a las familias de la localidad a reforzar la importancia de la convivencia en comunidad y a repudiar cualquier manifestación de violencia y discriminación.
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Lectura rápida
¿Quién fue detenido por la agresión? Un joven de 18 años fue detenido.
¿Cuántos adolescentes serán imputados? Ocho adolescentes de entre 14 y 15 años serán imputados.
¿Dónde ocurrió el ataque? En la localidad cordobesa de Despeñaderos.
¿Qué motivó la agresión? Se trató de un presunto ataque homofóbico.
¿Quién está a cargo de la investigación? La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, encabezada por Consuelo Gait.