Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 23 de noviembre.
El sorteo número 13092 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 23 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 5677, que se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13092 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 5677, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5677
2° 4430
3° 3202
4° 7247
5° 5147
6° 2550
7° 8135
8° 9694
9° 1423
10° 6161
11° 9742
12° 6851
13° 1768
14° 3424
15° 4150
16° 2253
17° 0705
18° 7362
19° 4199
20° 0745
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13092 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 23 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5677.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 5677, 4430, 3202, 7247, 5147, 2550, 8135, 9694, 1423, 6161, 9742, 6851, 1768, 3424, 4150, 2253, 0705, 7362, 4199, 0745.