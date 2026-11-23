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El número de sorteo 13092 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 5677, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5677

2° 4430

3° 3202

4° 7247

5° 5147

6° 2550

7° 8135

8° 9694

9° 1423

10° 6161

11° 9742

12° 6851

13° 1768

14° 3424

15° 4150

16° 2253

17° 0705

18° 7362

19° 4199

20° 0745