Detenciones en el estadio de Rosario Central antes del partido contra Gimnasia de Mendoza
Las detenciones sucedieron antes del enfrentamiento en el que el "Canalla" le ganó 2-0 al "Lobo" mendocino.
FOTO: Detenciones en el estadio de Rosario Central antes del partido contra Gimnasia de Mendoza
Dos hombres que eran buscados por la justicia y tenían pedido de captura fueron detenidos en uno de los ingresos del estadio Gigante de Arroyito, antes del enfrentamiento en el que Rosario Central le ganó 2-0 a Gimnasia y Esgrima Mendoza.
Fuentes policiales señalaron al medio La Capital que los arrestados fueron identificados como Sergio Alejandro A. (30) y Damin Abel O. (38), quienes fueron trasladados a la Comisaría 10ª de la ciudad de Rosario para seguir con las actuaciones correspondientes.
La detención de ambos hombres se dio en el marco del encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras un operativo a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, con intervención de la División Judicial de la Unidad Regional II.
Además, los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de ingreso al Gigante de Arroyito, a través de la verificación de identidad de los asistentes a través del sistema Tribuna Segura.
En tanto, dos hombres, de 44 y 33 años, fueron notificados de las medidas de derecho de admisión vigentes y retirados del estadio por personal policial.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el estadio?
Detenciones de dos hombres buscados por la justicia antes del partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza.
¿Quiénes fueron detenidos?
Sergio Alejandro A. (30) y Damin Abel O. (38) fueron los arrestados en el ingreso al estadio.
¿Cuándo ocurrió la detención?
Las detenciones se llevaron a cabo el 23 de noviembre de 2026, antes del partido.
¿Dónde ocurrió el hecho?
En el estadio Gigante de Arroyito, durante un operativo de seguridad.
¿Por qué fueron detenidos?
Ambos hombres tenían pedidos de captura vigentes por la justicia.
[Fuente: Noticias Argentinas]