FOTO: Detenciones en el estadio de Rosario Central antes del partido contra Gimnasia de Mendoza

Dos hombres que eran buscados por la justicia y tenían pedido de captura fueron detenidos en uno de los ingresos del estadio Gigante de Arroyito, antes del enfrentamiento en el que Rosario Central le ganó 2-0 a Gimnasia y Esgrima Mendoza.

Fuentes policiales señalaron al medio La Capital que los arrestados fueron identificados como Sergio Alejandro A. (30) y Damin Abel O. (38), quienes fueron trasladados a la Comisaría 10ª de la ciudad de Rosario para seguir con las actuaciones correspondientes.

La detención de ambos hombres se dio en el marco del encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras un operativo a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, con intervención de la División Judicial de la Unidad Regional II.

Además, los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de ingreso al Gigante de Arroyito, a través de la verificación de identidad de los asistentes a través del sistema Tribuna Segura.

En tanto, dos hombres, de 44 y 33 años, fueron notificados de las medidas de derecho de admisión vigentes y retirados del estadio por personal policial.