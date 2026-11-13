Impactante explosión en Remedios de Escalada conmociona a los vecinos

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Vecinos de Remedios de Escalada describen el pánico vivido este viernes en la localidad bonaerense tras la explosión ocurrida durante trabajos de reparación de caños realizados por Metrogas. Muchos de ellos afirmaron que el estruendo sonó como si "hubiera caído una bomba".

"Vi a un chico lastimado que estaba en shock", relató Andrés, quien añadió que "la cuadra está colapsada" debido al operativo de emergencia que se lleva a cabo en la zona.

Ante la gravedad del incidente, las autoridades policiales ampliaron el perímetro de evacuación, lo que incluyó no solo las viviendas cercanas, sino también un jardín de infantes, varios locales comerciales y un geriátrico que se encuentran en la proximidad del lugar de la explosión.

El operativo de rescate y asistencia continúa, mientras los vecinos intentan comprender la magnitud de lo ocurrido y recuperarse del susto. La situación ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, que ahora enfrenta las secuelas de este trágico evento.