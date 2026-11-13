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Impactante explosión en Remedios de Escalada conmociona a los vecinos

Se produjo durante trabajos de reparación de caños por parte de Metrogas.

13/11/2026 | 12:03Redacción Cadena 3

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Impactante explosión en Remedios de Escalada conmociona a los vecinos

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Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Vecinos de Remedios de Escalada describen el pánico vivido este viernes en la localidad bonaerense tras la explosión ocurrida durante trabajos de reparación de caños realizados por Metrogas. Muchos de ellos afirmaron que el estruendo sonó como si "hubiera caído una bomba".

"Vi a un chico lastimado que estaba en shock", relató Andrés, quien añadió que "la cuadra está colapsada" debido al operativo de emergencia que se lleva a cabo en la zona.

Ante la gravedad del incidente, las autoridades policiales ampliaron el perímetro de evacuación, lo que incluyó no solo las viviendas cercanas, sino también un jardín de infantes, varios locales comerciales y un geriátrico que se encuentran en la proximidad del lugar de la explosión.

El operativo de rescate y asistencia continúa, mientras los vecinos intentan comprender la magnitud de lo ocurrido y recuperarse del susto. La situación ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, que ahora enfrenta las secuelas de este trágico evento.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada?
Una explosión se produjo durante trabajos de reparación de caños por parte de Metrogas.

¿Quiénes están afectados?
Los vecinos de la localidad están en estado de shock, y se reportaron heridos.

¿Cuándo sucedió?
El incidente ocurrió el viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la explosión?
La explosión se registró en Remedios de Escalada, Buenos Aires.

¿Por qué se llevó a cabo el operativo de evacuación?
Se amplió el perímetro de evacuación por la gravedad del hecho y para proteger a los vecinos cercanos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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