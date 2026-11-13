Paso a paso, cómo cayó el joven acusado de matar a sangre fría a Mauro

FOTO: Detienen a un joven por el asesinato de un repartidor en Córdoba tras defender a dos adolescentes

Por Juan Federico

Otro más. Un joven al que la esquina lo sedujo mucho más que cualquier otra alternativa.

A sus 17 años, hoy afronta una acusación tremenda: haber sido el delincuente que el miércoles último a la noche mató de un balazo a Mauro Quinteros, el delivery de 40 años que intentó auxiliar a dos adolescentes que estaban siendo asaltadas por una pareja de motochoros en Alta Córdoba.

A casi 24 horas de este nuevo crimen vinculado a una de las principales demandas sociales en Córdoba, la inseguridad, el padre del adolescente decidió entregarlo a la Justicia.

A esa altura, los sabuesos de Robos y Hurtos habían perseguido su pista durante todo el día. Un trabajo de cámaras que se conjugó con el viejo oficio policial de recorrer los barrios y escuchar a quienes allí viven.

De esta manera, se toparon con la historia de este adolescente que hace sólo 10 meses fue papá de una nena. Un joven con domicilio en Villa General Savio que ya había desertado del colegio, que, según apuntaron los vecinos, había caído en el consumo de las drogas y que pasaba buena parte de cada día con esa misma "junta" que terminó por marcarle su destino de la peor manera.

En la fiscalía a cargo de Iván Rodríguez ahora aguardan su planilla prontuarial. Saben que es menor de 18 años, pero quieren corroborar si aquella denuncia por "amenazas" de la que hablan en el barrio tuvo su impacto en alguna investigación.

Según los primeros datos que los investigadores policiales recogieron en la zona, habría sido su expareja, la madre de la beba, quien lo denunció. "Se perdía cuando se drogaba", contó un vecino.

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El dato de que si ya fue judicializado el joven ahora acusado por el crimen de Mauro no es mero contexto: es clave determinar si ya había sido objeto de alguna intervención estatal.

Villa General Savio es uno de los tantos sectores complicados de la ciudad de Córdoba. Donde los vecinos trabajadores, aquellos que todos los días salen a rebuscársela, ven como la droga y las armas corren de manera casi "normal".

Se trata de la otra pata de la inseguridad que asola a los cordobeses: de dónde vienen tanta droga y tantas armas.

¿En qué momento en Córdoba se volvió común que un adolescente de 17 años consiguiera una pistola calibre 22 para salir a robar?

La ruta de un celular robado muchas veces termina en un "quiosco" de drogas. Roban y matan para conseguir algo de valor que les permita comprar la próxima dosis.

En Villa General Savio este joven vive junto a su madre. Su padre, en tanto, tiene domicilio al sudeste, en la zona de barrio Ituzaingó.

Cuando los policías de Robos y Hurtos ya tenían el nombre de este sospechoso en el radar, primero fueron a Villa General Savio. Allanaron su casa, pero no lo encontraron. Después, hubo operativos en barrio Patricios y terminaron por concentrarse en Ituzaingó y Betania. La presión alrededor de la familia terminó por ser clave.

Ya durante la noche del jueves, el padre del joven, un militar retirado, le devolvió una llamada perdida al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y le dijo que iba a entregar al joven en Jefatura. Le pidió que no lo maltrataran.

Quienes lo vieron en ese momento, hablan de un joven "asustado". Pero que aún no dio un dato clave: quién era su cómplice, aún prófugo. Tampoco entregó la pistola con la que se cometió el asesinato.

Sucede que el primer detenido que se informó sobre este caso, el jueves a la mañana cuando la noticia comenzó a ser portada de los principales medios, no tenía ninguna vinculación con el crimen. ¿Por qué entonces se filtró ese dato? La pregunta aún no tiene respuestas.

Según la reconstrucción judicial, el miércoles a las 20.20 dos amigas de 16 y 14 años caminaban por calle Luis de Góngora, casi General Paz, en barrio Alta Córdoba. Regresaban de correr y se dirigían a sus casas. Fue entonces que dos motochoros se acercaron a ellas. El que iba atrás en la moto, se bajó y comenzó a correrlas. Hasta que alcanzó a una, a la que arrojó al suelo y comenzó a revisar para quitarle el teléfono celular.

Mauro, que era delivery y hacía repartos de un comercio cercano, observó lo que ocurría y no dudó: se aproximó en su moto para auxiliar a la chica que estaba en el suelo.

Pero el delincuente no le dio tiempo a nada, ni siquiera de bajarse de la moto. Se dio media vuelta y le disparó desde muy corta distancia. Lo mató casi en el acto.

En ese momento, la jovencita logró escapar y el delincuente corrió a la moto, donde su cómplice lo esperaba. Los motochoros no les robaron nada a las chicas. A Mauro, le quitaron lo más valioso: la vida.

Oriundo de Sebastián Elcano, en el norte cordobés, hacía tiempo que se había mudado a Córdoba. Estudió Comunicación Social y colaboró con la fundación social Techo. En pareja desde hacía 16 años, vivía en la zona de barrio Remedios de Escalada. Junto a su novia, en 2020 comenzó a trabajar como repartidor.

La zona en la que se produjo el crimen está a menos de 500 metros de la base del Departamento Cuerpo De Vigilancia Especial de Alta Córdoba, del Comando de Acción Preventiva del Distrito 7 (CAP 7), ubicada en calle Lope de Vega.

Se trata de un lugar que, en teoría, debe tener un tránsito intenso de patrulleros que llegan y se van. Pero cuando los motochoros atacaban, no había móviles en esa arteria central.

De manera informal, los deliveries de Córdoba hace tiempo que vienen desarrollando su propio mapa de la inseguridad de todos los días. Van marcando las zonas críticas de la ciudad en las que trabajar como repartidores se ha convertido en un riesgo.

La zona en la que mataron a Mauro está ubicada a sólo un puñado de metros de uno de los casi 50 puntos críticos que figuran en ese termómetro social elaborado por los propios trabajadores.

En lo que va del año, según los registros propios de Cadena 3, en toda la provincia ya se produjeron 11 asesinatos vinculados a episodios de inseguridad. Ocho de estos casos, ocurrieron en la ciudad de Córdoba.