Homicidio en zona oeste: la víctima tenía 20 años y hay sospechosos detenidos

La víctima del homicidio ocurrido este miércoles en inmediaciones de Brasil y Monte Flores fue identificada como Ariel Giupponi, de 20 años. Por el crimen, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la investigación, que busca determinar su eventual vinculación con el ataque.

El hecho ocurrió pasadas las 14.30, cuando distintos llamados al 911 alertaron sobre la presencia de una persona herida. Al llegar al lugar, personal policial encontró a Giupponi en grave estado dentro de una vivienda deshabitada de la zona.

Una unidad médica arribó minutos después y constató el fallecimiento del joven, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Según los primeros datos incorporados a la investigación, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado a la víctima mientras se encontraba en la vía pública y le efectuaron varios disparos. Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga. Esta reconstrucción surge de testimonios recogidos durante las primeras medidas investigativas y deberá ser corroborada con el resto de las evidencias.

La fiscal Agustina Iris, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Rosario, quedó a cargo de la investigación y ordenó distintas medidas para intentar establecer cómo ocurrió el homicidio e identificar a los responsables.

El Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó el relevamiento de la escena y de la zona de influencia. En el lugar fue secuestrado material balístico que será enviado a peritar.

Como resultado de las primeras tareas investigativas, se concretó la detención de tres personas. Sobre ellas se dispusieron medidas tendientes a establecer su posible vinculación con el homicidio y determinar su situación procesal.

La Fiscalía también solicitó la realización de la autopsia de Giupponi en el Instituto Médico Legal de Rosario, una medida que permitirá avanzar en la determinación de las circunstancias y características de la muerte.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, la participación de los tres detenidos en el crimen se encuentra bajo investigación.