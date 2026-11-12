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Córdoba Tech Week 2026: dos días de inteligencia artificial y más de 40 charlas

La apertura está prevista para este jueves a las 11.30 en el Centro de Convenciones Córdoba. Participarán referentes nacionales e internacionales y más de 60 empresas mostrarán sus soluciones en la Expo Tech.

12/11/2026 | 10:57Redacción Cadena 3

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Córdoba Tech Week 2026: dos días de inteligencia artificial y más de 40 charlas.

FOTO: Córdoba Tech Week 2026: dos días de inteligencia artificial y más de 40 charlas.

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La Córdoba Tech Week 2026 tendrá su acto de apertura este jueves 12 de noviembre a las 11.30 en el Centro de Convenciones Córdoba. Bajo el lema "Acelerando la revolución de la IA", el encuentro de Córdoba Cluster se desarrollará durante dos jornadas.

La programación incluye más de 40 charlas y paneles con referentes nacionales e internacionales. En paralelo, más de 60 empresas presentarán sus soluciones tecnológicas en la Expo Tech, el espacio de exhibición del encuentro.

Quienes quieran asistir pueden consultar la agenda completa y anotarse a través del formulario de inscripción.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba?

La Córdoba Tech Week 2026 es el evento que se llevará a cabo.

¿Quién organiza la Córdoba Tech Week?

El evento es organizado por Córdoba Cluster.

¿Cuándo es el acto de apertura?

El acto de apertura será el jueves 12 de noviembre a las 11.30.

¿Dónde se realizará el evento?

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba.

¿Cómo pueden las personas asistir al evento?

Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa y anotarse a través del formulario de inscripción.

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