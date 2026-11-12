FOTO: Córdoba Tech Week 2026: dos días de inteligencia artificial y más de 40 charlas.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

La Córdoba Tech Week 2026 tendrá su acto de apertura este jueves 12 de noviembre a las 11.30 en el Centro de Convenciones Córdoba. Bajo el lema "Acelerando la revolución de la IA", el encuentro de Córdoba Cluster se desarrollará durante dos jornadas.

La programación incluye más de 40 charlas y paneles con referentes nacionales e internacionales. En paralelo, más de 60 empresas presentarán sus soluciones tecnológicas en la Expo Tech, el espacio de exhibición del encuentro.

Quienes quieran asistir pueden consultar la agenda completa y anotarse a través del formulario de inscripción.