Cáncer de mama: 4 de cada 10 mujeres en Argentina no realizan mamografías regularmente
Un estudio revela que las mujeres enfrentan brechas significativas en acceso y conocimiento sobre salud mamaria, lo que impacta en la detección temprana del cáncer.
FOTO: Cáncer de mama: 4 de cada 10 mujeres en Argentina no realizan mamografías regularmente
El cáncer de mama se posiciona como la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres en Argentina. A pesar de que se ha comprobado que la enfermedad es tratable en más del 90% de los casos si se detecta en etapas iniciales, las altas tasas de mortalidad se deben a retrasos en el diagnóstico y a la dispersión de información médica en el país.
El verdadero obstáculo no es solo la falta de información, sino la calidad de la misma y la brecha entre el conocimiento de la población y su capacidad para actuar.
En términos de detección temprana, la distancia entre la teoría y la práctica se manifiesta en la paradoja del chequeo de rutina. Aunque un 70% de las mujeres en Argentina reconoce la consulta ginecológica como el hábito más crucial para cuidar su salud mamaria, solo el 51% efectúa estos controles de manera regular.
El 49% restante mantiene una relación reactiva o irregular con el sistema de salud: 23% solo busca atención al sentir dolor o molestias, 16% lo hace con intervalos superiores a dos años y 10% nunca ha consultado.
Esta discontinuidad en las consultas afecta directamente la realización de mamografías, que son esenciales para la detección temprana de lesiones no palpables.
A pesar de que el 84% de las mujeres mayores de 40 años se han hecho al menos una mamografía en su vida, mantener la regularidad es un desafío estructural: 41% de este grupo no establece una frecuencia adecuada, ya sea por falta de hábito, por postergar el estudio por más de dos años o por hacerlo solo ante síntomas.
Entre las mujeres mayores de 40 que nunca se han hecho el estudio, el 46% menciona desconocimiento o desinformación como razones, como ignorar si deben realizarse el examen, no estar al tanto de su necesidad o porque su médico no lo solicitó.
El estudio revela que la probabilidad de acceder a una mamografía está fuertemente influenciada por la frecuencia de las consultas médicas. Entre las encuestadas que asisten al ginecólogo una o dos veces al año, el 79% se realizó el estudio, cifra que disminuye al 20% entre quienes no consultan al profesional, evidenciando una diferencia de 59 puntos porcentuales.
Además, solo el 36% sabe que debe comenzar a hacerse mamografías a los 40 años y el 71% desconoce que, ante síntomas o antecedentes de riesgo, puede acceder a este estudio en el sistema público a cualquier edad.
"El Índice de Concientización 2026 muestra que las mujeres argentinas desean cuidar su salud, pero enfrentan severas barreras de acceso e información. Desde la Fundación Instituto Natura impulsamos esta investigación para transformar los datos en conocimiento estratégico y articular esfuerzos entre el sector público, privado, el sistema sanitario y la comunidad", dijo Florencia Mezzadra.
En cuanto a la reducción de riesgos, existe consenso entre el 83% de las encuestadas sobre la posibilidad de disminuir el riesgo de cáncer de mama, y un 89% se muestra dispuesta a modificar hábitos para lograrlo.
No obstante, esta voluntad se enfrenta a condiciones cotidianas y falta de información precisa: solo el 57% dice contar con el entorno necesario (tiempo, recursos, transporte) para mantener estos hábitos, y apenas un 38% conoce los factores de riesgo modificables respaldados por evidencia científica.
El informe también analiza las redes de apoyo y los canales de información. Aunque el 52% conoce a alguien que ha atravesado la enfermedad, más de la mitad de las encuestadas señala que carece de información para ayudar a una mujer en esa situación.
Asimismo, el 48% no recuerda haber visto campañas de concientización sobre cáncer de mama en el último año, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias actuales.
Finalmente, a pesar de que el 97% afirma que acudiría al médico ante un síntoma, coexisten conductas de riesgo, como esperar varios días para observar la evolución (59%) o buscar información en internet (59%).
Lectura rápida
¿Qué revela el estudio?
Indica que 4 de cada 10 mujeres en Argentina no se realizan mamografías regularmente, a pesar de la alta tasa de mortalidad por cáncer de mama.
¿Cuál es la principal causa de mortalidad?
El cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres en el país.
¿Qué porcentaje de mujeres realiza controles ginecológicos?
Solo el 51% de las mujeres que reconocen la importancia de la consulta ginecológica efectúa estos controles regularmente.
¿Cuáles son las razones del bajo acceso a mamografías?
La falta de información y la desinformación sobre la necesidad del estudio son factores clave que afectan su realización.
¿Qué se propone para mejorar la situación?
Articular esfuerzos entre el sector público, privado y la comunidad para transformar datos en conocimiento y mejorar el acceso a la salud mamaria.
[Fuente: Noticias Argentinas]