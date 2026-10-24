Cáncer de mama: 4 de cada 10 mujeres en Argentina no realizan mamografías regularmente

El cáncer de mama se posiciona como la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres en Argentina. A pesar de que se ha comprobado que la enfermedad es tratable en más del 90% de los casos si se detecta en etapas iniciales, las altas tasas de mortalidad se deben a retrasos en el diagnóstico y a la dispersión de información médica en el país.

El verdadero obstáculo no es solo la falta de información, sino la calidad de la misma y la brecha entre el conocimiento de la población y su capacidad para actuar.

En términos de detección temprana, la distancia entre la teoría y la práctica se manifiesta en la paradoja del chequeo de rutina. Aunque un 70% de las mujeres en Argentina reconoce la consulta ginecológica como el hábito más crucial para cuidar su salud mamaria, solo el 51% efectúa estos controles de manera regular.

El 49% restante mantiene una relación reactiva o irregular con el sistema de salud: 23% solo busca atención al sentir dolor o molestias, 16% lo hace con intervalos superiores a dos años y 10% nunca ha consultado.

Esta discontinuidad en las consultas afecta directamente la realización de mamografías, que son esenciales para la detección temprana de lesiones no palpables.

A pesar de que el 84% de las mujeres mayores de 40 años se han hecho al menos una mamografía en su vida, mantener la regularidad es un desafío estructural: 41% de este grupo no establece una frecuencia adecuada, ya sea por falta de hábito, por postergar el estudio por más de dos años o por hacerlo solo ante síntomas.

Entre las mujeres mayores de 40 que nunca se han hecho el estudio, el 46% menciona desconocimiento o desinformación como razones, como ignorar si deben realizarse el examen, no estar al tanto de su necesidad o porque su médico no lo solicitó.

El estudio revela que la probabilidad de acceder a una mamografía está fuertemente influenciada por la frecuencia de las consultas médicas. Entre las encuestadas que asisten al ginecólogo una o dos veces al año, el 79% se realizó el estudio, cifra que disminuye al 20% entre quienes no consultan al profesional, evidenciando una diferencia de 59 puntos porcentuales.

Además, solo el 36% sabe que debe comenzar a hacerse mamografías a los 40 años y el 71% desconoce que, ante síntomas o antecedentes de riesgo, puede acceder a este estudio en el sistema público a cualquier edad.

"El Índice de Concientización 2026 muestra que las mujeres argentinas desean cuidar su salud, pero enfrentan severas barreras de acceso e información. Desde la Fundación Instituto Natura impulsamos esta investigación para transformar los datos en conocimiento estratégico y articular esfuerzos entre el sector público, privado, el sistema sanitario y la comunidad", dijo Florencia Mezzadra.

En cuanto a la reducción de riesgos, existe consenso entre el 83% de las encuestadas sobre la posibilidad de disminuir el riesgo de cáncer de mama, y un 89% se muestra dispuesta a modificar hábitos para lograrlo.

No obstante, esta voluntad se enfrenta a condiciones cotidianas y falta de información precisa: solo el 57% dice contar con el entorno necesario (tiempo, recursos, transporte) para mantener estos hábitos, y apenas un 38% conoce los factores de riesgo modificables respaldados por evidencia científica.

El informe también analiza las redes de apoyo y los canales de información. Aunque el 52% conoce a alguien que ha atravesado la enfermedad, más de la mitad de las encuestadas señala que carece de información para ayudar a una mujer en esa situación.

Asimismo, el 48% no recuerda haber visto campañas de concientización sobre cáncer de mama en el último año, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias actuales.

Finalmente, a pesar de que el 97% afirma que acudiría al médico ante un síntoma, coexisten conductas de riesgo, como esperar varios días para observar la evolución (59%) o buscar información en internet (59%).