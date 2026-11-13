Alertas meteorológicas en 11 provincias por tormentas severas este viernes

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este viernes, anticipando la llegada de tormentas de diferentes intensidades que impactarán en 11 provincias a lo largo de la jornada.

Según el informe del organismo, el fenómeno de inestabilidad abarcará extensas áreas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut. Es importante señalar que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las previsiones de mal tiempo no incluyen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta naranja, que indica un panorama más adverso, se centrará en el sur de Córdoba, la franja este de La Pampa y el sector oeste de Buenos Aires. En estas regiones se prevén tormentas localmente severas, que podrían incluir precipitaciones intensas, actividad eléctrica y caída de granizo de distintos tamaños.

Por otro lado, el resto de las zonas afectadas se encuentran bajo un alerta de nivel amarillo. En estas áreas se pronostican tormentas aisladas, algunas de ellas puntualmente intensas, capaces de generar precipitaciones entre 15 y 50 milímetros en cortos períodos, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas fuertes.