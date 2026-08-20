FOTO: A 100 días del brote de Ébola, Médicos sin Fronteras reclama una respuesta rápida y flexible

A 100 días de la declaración del brote de enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC), Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la respuesta sanitaria no logra acompañar el ritmo de propagación de la enfermedad y reclamó medidas más rápidas, flexibles y cercanas a las comunidades.

El brote, declarado oficialmente hace casi 100 días, se convirtió en el más grande y letal registrado en la historia del país. Hasta el 16 de agosto, las autoridades nacionales reportaron más de 5.000 casos confirmados y 2.400 muertes.

La situación se desarrolla además en un contexto marcado por conflictos armados, violencia, desplazamientos, hambre y otras emergencias sanitarias, factores que dificultan el acceso de la población a la atención médica y complican las tareas de prevención y control.

Según MSF, durante la última semana se registró, en promedio, una muerte por Ébola cada media hora.

“Esta epidemia continúa propagándose a un ritmo que la respuesta no puede seguir”, afirmó el doctor Javid Abdelmoneim, presidente internacional de MSF. El especialista señaló que aumentar la cantidad de camas en los centros de tratamiento no es suficiente y reclamó mejorar la detección temprana, el aislamiento seguro de pacientes y contactos y el apoyo al personal sanitario.

La organización también remarcó la necesidad de proteger a las personas que concurren a los centros de salud por otras enfermedades y de construir las estrategias de respuesta junto con las comunidades afectadas.

La mayoría de las muertes ocurre fuera de los centros

Uno de los datos que más preocupa a MSF es que más del 60% de las personas fallecidas por Ébola desde el comienzo del brote murió fuera de los centros de tratamiento y, en numerosos casos, lejos de ellos.

Esto implica que muchas personas están muriendo en sus hogares o comunidades sin recibir atención médica, mientras el virus continúa transmitiéndose antes de que los casos puedan ser identificados.

La expansión hacia nuevas zonas también genera preocupación. La provincia de Kivu del Norte registra niveles particularmente elevados de mortalidad y desconfianza hacia la respuesta sanitaria, mientras que otras áreas tienen poca o ninguna experiencia previa en el manejo de la enfermedad.

“Se necesitan con urgencia trabajadores de la salud capacitados en ébola, no solo dentro de los centros de tratamiento, sino también directamente en las comunidades afectadas”, sostuvo Trisha Newport, responsable del programa de emergencias de MSF en Ituri.

El rol de las comunidades

En el campamento de personas desplazadas de Rho, cerca de Drodro, en la provincia de Ituri, MSF trabaja junto con referentes comunitarios para promover la detección temprana de síntomas, facilitar el acceso a pruebas y aislamiento y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones.

En ese lugar viven cerca de 50.000 personas en condiciones de hacinamiento. La colaboración con referentes locales permitió, según MSF, limitar la propagación del virus y reducir la mortalidad.

“Conocemos a nuestras comunidades y sabemos cómo llegar a la gente”, explicó Ezrome Kiza Lumani, referente comunitario del campamento. Su tarea consiste en dialogar con las familias, escuchar sus temores y alentar a quienes presentan síntomas a buscar atención médica.

La experiencia de Emery Guba Mateso también refleja la importancia de estos referentes. Perdió a su hijo por la enfermedad y luego sobrevivió a una infección por Ébola. Actualmente utiliza su experiencia para alentar a otras personas a buscar asistencia médica rápidamente.

“Ante la aparición de los primeros síntomas, es importante buscar atención médica de inmediato”, afirmó. Según explicó, recibir tratamiento adecuado de manera temprana aumenta las posibilidades de recuperación.

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Capacitación y atención cerca de los hogares

MSF reclama que la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismos de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y el Ministerio de Salud de la RDC amplíen de manera urgente la capacitación de trabajadores sanitarios y referentes comunitarios.

El objetivo es que puedan detectar casos tempranamente, realizar derivaciones seguras, reforzar las medidas de prevención y control de infecciones y protegerse tanto a sí mismos como a la población.

La organización trabaja actualmente en Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele. Sus equipos gestionan seis centros de tratamiento y unidades de aislamiento, con más de 400 camas disponibles y más de 1.400 trabajadores de MSF involucrados en la respuesta.

Desde el inicio del brote, los equipos de la organización atendieron a más de 2.000 pacientes, de los cuales más de 800 fueron confirmados como casos de enfermedad por el virus del Ébola.

En Beni, Kivu del Norte, MSF también trabaja para acercar la respuesta a las comunidades mediante el apoyo a centros de salud que brindan atención médica general. La organización considera que fortalecer estos servicios es clave para que las personas puedan recibir atención y tratamiento sin tener que alejarse de sus hogares.

A 100 días del inicio del brote, el desafío no pasa solamente por ampliar la capacidad de los centros especializados. Para MSF, la prioridad es llevar la respuesta sanitaria a las comunidades, capacitar a quienes están en contacto directo con la población y lograr que las personas puedan acceder rápidamente a atención médica cuando aparecen los primeros síntomas.