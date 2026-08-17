176 años del fallecimiento de José de San Martín, figura clave de la independencia americana

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- El general José de San Martín fue una de las figuras más trascendentes en la historia de Argentina y América, y este lunes se cumplen 176 años de su fallecimiento.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en la ciudad correntina de Yapeyú, siendo el menor de los cinco hijos de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Realizó gran parte de su carrera militar en España, hacia donde partió cuando apenas tenía seis años, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

Tras alcanzar el grado de teniente coronel, regresó a su patria y se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su liderazgo fue creciendo, primero al mando del Regimiento de Granaderos a Caballo y luego como jefe del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano.

José de San Martín llegó a Buenos Aires en 1812 con el objetivo de lograr la independencia de los pueblos de América del Sur. Su primera acción militar fue organizar un escuadrón de caballería que se transformó en el Regimiento de Granaderos a Caballo, obteniendo su primera victoria en el combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813.

La visión estratégica de San Martín fue clave, comprendiendo que la independencia de las Provincias Unidas no podría asegurarse sin liberar Chile y Perú. Así, concibió un audaz plan para cruzar la cordillera de los Andes con un ejército preparado para una campaña compleja.

El Ejército de los Andes, organizado en Mendoza entre 1814 y 1817, fue resultado de años de rigurosa preparación y un liderazgo que inspiró confianza en las tropas. El cruce de los Andes comenzó en enero de 1817 y culminó con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero, donde derrotó al ejército realista y abrió el camino hacia Santiago de Chile.

El triunfo definitivo en Chile llegó el 5 de abril de 1818 con la batalla de Maipú. Tras asegurar la independencia chilena, organizó el Ejército Libertador del Perú, que partió en agosto de 1820, desembarcando en Paracas y culminando con su entrada en Lima en 1821, donde proclamó la independencia del país y ejerció funciones de gobierno hasta julio del año siguiente.

El Regimiento de Granaderos a Caballo sigue en actividad hasta hoy y rinde homenaje a San Martín, quien falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Agencia NA