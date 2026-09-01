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Trabajador se encadenó en Metán contra la sobrefacturación de luz y agua y reclama tarifas accesible

Abel Altamirano se encadena en Metán exigiendo soluciones ante la sobrefacturación de electricidad y agua. La situación genera descontento entre los vecinos de Salta.

01/09/2026 | 15:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Salta

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Protesta en Metán: encadenado por tarifas impagables

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En Metán, un trabajador independiente, Abel Altamirano, se encadena indefinidamente ante las puertas del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Altamirano denuncia tarifas impagables por la sobrefacturación de la energía eléctrica y el agua.

"Lo que estoy encadenado es el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta. Me encadeno porque es impagable la sobrefacturación de la energía eléctrica y el agua. Y encima no tenemos agua de calidad", aseguró el trabajador.

El monto de las facturas se incrementó notablemente, pasando de 80 mil pesos a 160 mil, con cifras que alcanzan hasta 300 mil pesos. Altamirano reafirma su protesta: "Para que no venga el señor Presidente del Ente Regulador a Metán, no me saco las cadenas".

La situación ha provocado descontento entre los vecinos de la región, quienes se ven afectados por las tarifas considerables y la calidad del agua disponible.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

1. ¿Quién se encadena y dónde?

Abel Altamirano se encadena en Metán ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

2. ¿Por qué se encadena Altamirano?

Se encadena por las **tarifas impagables** y la **sobrefacturación** de la energía eléctrica y el agua.

3. ¿Cuál es el incremento en las facturas?

Las facturas han pasado de **80 mil pesos a 160 mil**, alcanzando hasta **300 mil pesos**.

4. ¿Qué efecto ha tenido esta situación en la comunidad?

Ha provocado **descontento** entre los vecinos debido a las **tarifas** y la **calidad del agua** disponible.

5. ¿Quién informa sobre la situación?

El informe es de Elisa Zamora.

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