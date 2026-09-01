Trabajador se encadenó en Metán contra la sobrefacturación de luz y agua y reclama tarifas accesible

En Metán, un trabajador independiente, Abel Altamirano, se encadena indefinidamente ante las puertas del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Altamirano denuncia tarifas impagables por la sobrefacturación de la energía eléctrica y el agua.

"Lo que estoy encadenado es el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta. Me encadeno porque es impagable la sobrefacturación de la energía eléctrica y el agua. Y encima no tenemos agua de calidad", aseguró el trabajador.

El monto de las facturas se incrementó notablemente, pasando de 80 mil pesos a 160 mil, con cifras que alcanzan hasta 300 mil pesos. Altamirano reafirma su protesta: "Para que no venga el señor Presidente del Ente Regulador a Metán, no me saco las cadenas".

La situación ha provocado descontento entre los vecinos de la región, quienes se ven afectados por las tarifas considerables y la calidad del agua disponible.

Informe de Elisa Zamora