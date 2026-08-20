Más de 250 camiones varados en el paso de Jama generan preocupación por la salud de los camioneros

Más de 250 camiones permanecen varados en el paso de Jama, según lo informado por Nicolás Vázquez, vocal de la Comisión Municipal de Susques.

Vázquez señaló que ya hubo 100 intervenciones sanitarias y que se preparan alimentos para los camioneros. "Una comida para alcanzarles una vianda a cada camionero", comentó.

El personal del SAME trabaja continuamente debido a los problemas de salud que afectan a los camioneros por el mal de altura. "Ellos son gente mayor y algunos ya tienen enfermedad crónica, hipertensión arterial, diabetes", explicó Vázquez.

Además, advirtió sobre el impacto de las condiciones climáticas: "Otros también que se están enfermando ya por este tema de la nieve, bajas temperaturas, engripados, otros hasta casos de neumonía que tuvieron que ser bajados hasta el Hospital Susques, algunos hasta Jujuy".

La situación en el paso de Jama continúa siendo preocupante, mientras se coordinan esfuerzos para atender a los afectados.

Informe de Elisa Zamora