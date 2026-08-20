Más de 250 camiones varados en el paso de Jama generan preocupación por la salud de los camioneros
El vocal de la Comisión Municipal de Susques, Nicolás Vázquez, alerta sobre la situación crítica de los camioneros varados en el paso de Jama por el mal de altura y las bajas temperaturas.
20/08/2026 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Camiones varados: crisis en el paso de Jama
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Panorama Federal
Más de 250 camiones permanecen varados en el paso de Jama, según lo informado por Nicolás Vázquez, vocal de la Comisión Municipal de Susques.
Vázquez señaló que ya hubo 100 intervenciones sanitarias y que se preparan alimentos para los camioneros. "Una comida para alcanzarles una vianda a cada camionero", comentó.
El personal del SAME trabaja continuamente debido a los problemas de salud que afectan a los camioneros por el mal de altura. "Ellos son gente mayor y algunos ya tienen enfermedad crónica, hipertensión arterial, diabetes", explicó Vázquez.
Además, advirtió sobre el impacto de las condiciones climáticas: "Otros también que se están enfermando ya por este tema de la nieve, bajas temperaturas, engripados, otros hasta casos de neumonía que tuvieron que ser bajados hasta el Hospital Susques, algunos hasta Jujuy".
La situación en el paso de Jama continúa siendo preocupante, mientras se coordinan esfuerzos para atender a los afectados.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Cuántos camiones están varados en el paso de Jama? Más de 250 camiones permanecen varados en el paso de Jama.
¿Quién informó sobre la situación en el paso de Jama? La información fue proporcionada por Nicolás Vázquez, vocal de la Comisión Municipal de Susques.
¿Qué tipo de intervenciones se han realizado? Se han llevado a cabo 100 intervenciones sanitarias para atender a los camioneros.
¿Qué problemas de salud enfrentan los camioneros? Los camioneros enfrentan problemas de salud por mal de altura, enfermedades crónicas, hipertensión arterial y diabetes.
¿Cuál es el impacto de las condiciones climáticas? Las condiciones climáticas han provocado enfermedades como gripe y neumonía entre los camioneros, algunos han sido trasladados al Hospital Susques o a Jujuy.