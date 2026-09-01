El defensor del Pueblo sugirió que el costo de refinanciar deudas no supere la inflación interanual
El defensor del Pueblo de las Ciudades Altas, Federico Núñez Burgos, propone que el costo de refinanciar deudas no supere la inflación interanual, ante el creciente requerimiento de asistencia.
01/09/2026 | 15:14Redacción Cadena 3
FOTO: La defensa de los ciudadanos ante la crisis económica
-
Audio. El defensor del Pueblo sugirió que el costo de refinanciar deudas no supere la inflación interanual
Panorama Federal
El defensor del Pueblo de las Ciudades Altas, Federico Núñez Burgos, recomendó al Banco Central de la República Argentina que el costo financiero total para refinanciar préstamos personales, tarjetas y otras deudas de consumo, no supere la inflación interanual.
Muchos ciudadanos requieren la intervención de la Defensoría para resolver el pago de tarjetas de crédito o de préstamos personales. En los casos puntuales, donde se presentan situaciones sociofamiliares muy fuertes, los bancos han hecho algunas excepciones vinculadas a intereses o a otros cargos.
Lamentablemente, hay situaciones mucho más complejas y delicadas que todavía no se han podido equilibrar. Según Núñez Burgo, es indispensable encontrar soluciones que alivien la carga económica de los ciudadanos.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién recomendó al Banco Central de la República Argentina?
El defensor del Pueblo de las Ciudades Altas, Federico Núñez Burgo.
¿Qué se recomienda sobre el costo financiero total?
Que no supere la inflación interanual.
¿Por qué los ciudadanos requieren intervención de la Defensoría?
Para resolver el pago de tarjetas de crédito o préstamos personales.
¿Qué situaciones han llevado a excepciones por parte de los bancos?
Situaciones sociofamiliares muy fuertes.
¿Cuál es la opinión de Núñez Burgo sobre las soluciones necesarias?
Es indispensable encontrar soluciones que alivien la carga económica de los ciudadanos.