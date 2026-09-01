El defensor del Pueblo sugirió que el costo de refinanciar deudas no supere la inflación interanual

FOTO: La defensa de los ciudadanos ante la crisis económica

El defensor del Pueblo de las Ciudades Altas, Federico Núñez Burgos, recomendó al Banco Central de la República Argentina que el costo financiero total para refinanciar préstamos personales, tarjetas y otras deudas de consumo, no supere la inflación interanual.

Muchos ciudadanos requieren la intervención de la Defensoría para resolver el pago de tarjetas de crédito o de préstamos personales. En los casos puntuales, donde se presentan situaciones sociofamiliares muy fuertes, los bancos han hecho algunas excepciones vinculadas a intereses o a otros cargos.

Lamentablemente, hay situaciones mucho más complejas y delicadas que todavía no se han podido equilibrar. Según Núñez Burgo, es indispensable encontrar soluciones que alivien la carga económica de los ciudadanos.

Informe de Elisa Zamora