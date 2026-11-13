Tormentas fuertes, ráfagas intensas y alerta naranja: el panorama climático de Rosario

La ciudad de Rosario y sus alrededores comenzaron a sentir este viernes 13 de noviembre los efectos de celdas de tormenta que se regeneraron desde la mañana y que ya afectaron al sur provincial con intensas precipitaciones, granizo y ráfagas de viento.

El panorama se completa bajo un pronóstico oficial de Alerta y Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que abarca a las localidades de Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

En el área de alerta amarilla se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas de fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas, con acumulados de entre 30 y 70 milímetros que podrían superarse de forma puntual.

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Para la zona alcanzada por el alerta naranja, las tormentas serán fuertes, algunas severas, con abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrían exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Allí, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 120 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Jorge Giometti del Centro Climatológico y Meteorológico Sistema de Alerta Temprana (SAT), precisó que las celdas se fueron regenerando desde la mañana y que, si bien puede haber una mejora temporaria donde la tormenta pierde intensidad, "no hay que bajar la guardia porque las condiciones son de que estas celdas se puedan estar regenerando en la zona de Córdoba y nos terminen afectando durante la noche de hoy viernes y madrugada de mañana sábado".

Algunas de estas tormentas podrían ser puntualmente fuertes, por lo que recomendó estar atentos a los avisos de corto plazo. Respecto del domingo, anticipó algunas mejoras temporarias, pero advirtió que podrían volver a generarse áreas de tormentas "con algunos fenómenos también bastante intensos" desde el cierre del domingo hasta la madrugada o el mediodía del lunes.

"No se descarta por el momento que tengamos varios días con esta inestabilidad y alguna tormenta más que otra aislada, algunas más fuertes, otras un poco más leves, pero siempre atentos a lo que vayan indicando el Servicio Meteorológico Nacional y las fuentes como el sistema de alerta temprana", concluyó.

Las autoridades recomiendan asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por zonas anegables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Informe Agostina Meneghetti.