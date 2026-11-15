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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre, Santa Fe tendrá una jornada calurosa con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 31°. El cielo se presentará despejado y la humedad será alta, alcanzando el 84%.

15/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se sitúa en un 84%, lo que genera una sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el suroeste.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 31°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que pueden llegar a los 5 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, especialmente en horas de la tarde. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y caluroso.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con pronóstico de lluvias intensas. El miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras.

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