Jimi Altamirano, víctima de una guerra narco que terminó frente al estadio de Newell's

FOTO: El crimen de Jimi Altamirano: cómo fue el ataque que formó parte de una extensa causa.

El asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, ejecutado frente al estadio de Newell's Old Boys en febrero de 2023, fue uno de los episodios incluidos en el juicio oral que terminó este miércoles en el Centro de Justicia Penal. La Fiscalía sostuvo que el joven fue elegido al azar para enviar un mensaje mafioso en medio de una disputa por el control de la barra brava. Por este y otros hechos, seis acusados recibieron prisión perpetua.

El homicidio de Lorenzo Altamirano, conocido como “Jimi”, fue uno de los hechos de mayor repercusión pública entre los numerosos episodios de violencia criminal que llegaron a juicio y tuvieron su sentencia este miércoles. El músico fue asesinado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio de Newell's Old Boys, en un ataque que, según la investigación fiscal, tuvo como finalidad enviar un mensaje intimidatorio a referentes de la barra brava rojinegra.

De acuerdo con la acusación de los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, el crimen fue instigado por Pablo Nicolás C., quien impartió las órdenes desde la cárcel de Rawson, en Chubut. El homicidio se habría enmarcado en una disputa entre dos facciones de una organización criminal por el control de la conducción de la barra y de los negocios ilícitos vinculados al club.

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La víctima fue interceptada al azar el 1 de febrero, alrededor de las 21.19, en inmediaciones de 27 de Febrero e Iriondo. Al menos dos personas la obligaron a subir a un Renault Sandero negro, que había sido robado dos días antes mediante el uso de un arma de fuego en la zona de Cochabamba y Chacabuco.

Cerca de las 22.45, los atacantes llegaron hasta el ingreso principal del estadio, sobre avenida Morcillo al 2000, hicieron descender a Altamirano y le efectuaron tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Los impactos provocaron su muerte. Antes de retirarse, dejaron un papel con una frase en el bolsillo del pantalón de la víctima, como parte del mensaje que buscaban transmitir.

La investigación estableció que Alexis R. y Axel R. participaron en el robo del automóvil utilizado para concretar el homicidio y formaron parte del grupo involucrado en el secuestro y la ejecución. Las comunicaciones telefónicas mantenidas antes del ataque también fueron consideradas por la Fiscalía como elementos que permitieron reconstruir la coordinación entre quienes impartieron las órdenes y quienes llevaron adelante el crimen.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, el tribunal integrado por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic dio a conocer las condenas en un juicio que comprendió, además del homicidio de Altamirano, otros asesinatos, amenazas, extorsiones, balaceras y hechos de asociación ilícita. En ese marco, Pablo C. y Alexis R. recibieron prisión perpetua, al igual que otros cuatro acusados. Axel N. y Lucas C., por su parte, fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

El crimen de Jimi fue así uno de los capítulos de una investigación mucho más amplia, que permitió reconstruir el funcionamiento de una organización criminal, sus disputas internas y el uso de la violencia armada para disputar territorios y negocios ilegales en Rosario.