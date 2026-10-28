FOTO: Tragedia en España: más de 50 fallecidos en el choque de trenes cerca de Toledo

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Más de 50 personas perdieron la vida y 179 resultaron heridas como consecuencia de un choque de trenes en las cercanías de la ciudad de Toledo, lo que ha llevado a la suspensión del tránsito ferroviario de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía.

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió cerca de Urda, donde colisionaron un tren de alta velocidad de Renfe y un tren de Iryo. Tras el impacto, dos vagones se precipitaron por un terraplén, lo que desencadenó un amplio operativo de emergencia.

Los primeros reportes de Protección Civil sugieren que el tren de Iryo estaba detenido en la vía por razones que aún no se han esclarecido, momento en el cual el tren AVE lo embistió por detrás, causando el trágico descarrilamiento.

En el lugar, se encuentran trabajando Bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, así como equipos de Protección Civil de diversos municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

Pedro Sánchez, "consternado"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su profunda consternación por el accidente y afirmó que los servicios de emergencia están en el lugar atendiendo a las víctimas. Se mantiene en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", publicó Sánchez en su cuenta de la red social X, resaltando que los servicios de emergencia están trabajando en coordinación con las administraciones pertinentes para garantizar la seguridad de los afectados.

Comunicado de la empresa Renfe

La empresa Renfe reportó que el accidente tuvo lugar entre las localidades de Mora y Orgaz. Por su parte, Adif comunicó a través de un mensaje en X que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida debido a este trágico suceso.

El número de víctimas continúa siendo provisional, según un cable de la agencia de noticias Xinhua. El siniestro ocurrió alrededor de las 08:54 hora local (0754 GMT) entre Los Yébenes y Urda, en la línea que conecta Madrid con Andalucía.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria española, indicó que se trató de un "alcance entre dos trenes" y suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén

Dos coches del tren de Iryo descarrilaron y se precipitaron por un terraplén, según informaron fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes. El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Toledo.

En la zona, los equipos de emergencia están trabajando en la evacuación y atención de los pasajeros, mientras que el Ayuntamiento de Urda ha habilitado instalaciones municipales para recibir a los afectados. Las causas del accidente aún se desconocen, y la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños en los trenes y en la infraestructura.