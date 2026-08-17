Tragedia en el Etna: un turista estadounidense muere tras ser alcanzado por un rayo

FOTO: Un turista de EEUU muere tras ser alcanzado por un rayo mientras caminaba en el Etna, Sicilia

MILÁN — Un turista de Estados Unidos falleció tras ser impactado por un rayo en el monte Etna, en Sicilia, mientras realizaba senderismo en una zona que se encontraba cerrada al público debido a la reciente actividad volcánica, informaron el lunes los bomberos italianos.

El hombre, de 29 años y oriundo de Kansas, fue evacuado en helicóptero tras el incidente ocurrido la noche del domingo en un área expuesta por encima de la línea de árboles. Posteriormente, el personal médico que llegó al lugar confirmó su deceso. Su identidad no ha sido divulgada.

Las autoridades han tomado la decisión de cerrar extensas áreas de la ladera del volcán a los excursionistas debido a la prolongada actividad del Etna, lo que llevó al cierre del aeropuerto de la cercana Catania durante gran parte de la semana pasada.

Funcionarios locales han indicado que en las últimas décadas, más personas han perdido la vida en el Etna a causa de rayos que por la actividad volcánica. Las últimas muertes relacionadas con erupciones en el volcán, considerado el más activo de Europa, datan de 1987.