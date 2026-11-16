Rusia intercepta más de 1.300 drones ucranianos en un ataque sin precedentes

FOTO: Rusia dice que sus defensas aéreas interceptaron más de 1.300 drones ucranianos en un ataque masivo

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 1.336 drones lanzados por Ucrania, según informó el lunes el Ministerio ruso de Defensa. Este evento se considera el mayor ataque aéreo de Kiev desde que comenzó la invasión a gran escala de su vecino hace casi cinco años.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus asaltos aéreos de largo alcance, dirigiéndose no solo a Rusia, sino también a Crimea, que fue anexada ilegalmente, así como a los mares Negro y de Azov, utilizando más de 1.000 drones en algunos de estos ataques.

Por su parte, Rusia ha respondido con ataques implacables en zonas civiles ucranianas, buscando hacer la vida cotidiana insostenible y quebrantar la moral de la población, especialmente a través de golpes contra la red eléctrica.

Los ataques ucranianos están orientados a cumplir un objetivo estratégico: han apuntado a refinerías de petróleo rusas, un pilar económico crucial para Moscú. El presidente Volodymyr Zelenskyy declaró el domingo por la noche que los ataques han inutilizado más del 55% de la capacidad rusa de refinado de petróleo. Sin embargo, funcionarios rusos no han comentado sobre esta afirmación y no se ha podido verificar de manera independiente.

Analistas indican que los funcionarios ucranianos buscan también hacer sentir a los rusos el impacto de la guerra en su propio territorio. Los ataques de alcance medio están diseñados para interrumpir las rutas de suministro de primera línea de Rusia y dificultar sus esfuerzos por ganar terreno en el campo de batalla.

Kiev ha manifestado que los límites de velocidad impuestos recientemente al sistema Starshield, de fabricación estadounidense, han debilitado sus defensas antiaéreas. Las fuerzas ucranianas intentan atacar instalaciones de producción de armas rusas y lugares utilizados para lanzar ataques con drones y misiles.

Además, Kiev busca demostrar a sus aliados que sigue en la lucha, mientras que Moscú intenta presentar su victoria como inevitable. Las conversaciones mediadas por Estados Unidos no parecen tener impacto en el desarrollo del conflicto.

No se ha proporcionado un panorama claro sobre el alcance de los daños causados por los ataques ucranianos en Rusia, ya que funcionarios locales y con sede en Moscú rara vez ofrecen detalles.