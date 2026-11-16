Los centros de datos en EE.UU. generan más emisiones que Dinamarca, según estudio de Harvard

Los 400 centros de datos más grandes en Estados Unidos emitieron en un año más gases que atrapan el calor a la atmósfera que toda la nación de Dinamarca, y eso fue antes que el auge de la inteligencia artificial realmente despegara, según un estudio de la Universidad de Harvard publicado el lunes.

Por su parte, negociadores en las conversaciones climáticas COP31 de Naciones Unidas en Antalya, Turquía, lanzaron el lunes un exhorto para que empresas y países abastezcan voluntariamente con energía limpia a los centros de datos del mundo y sean más transparentes sobre su consumo de energía y agua y sus emisiones.

"No podemos pedirle a la gente que acepte facturas más altas, más contaminación que calienta el planeta y una desigualdad más profunda hoy a cambio de promesas de un mañana mejor", declaró el jefe climático de Naciones Unidas, Simon Stiell, el lunes durante el lanzamiento del llamado al compromiso.

"Las afirmaciones sobre futuros ahorros de emisiones no pueden excusar el aumento de la contaminación ahora, agravando aún más los desastres climáticos", agregó.

La petición también exhorta a usar el poder de la inteligencia artificial para resolver el problema del cambio climático y refleja preocupaciones crecientes por la huella ambiental de la IA. La reacción política se ha manifestado en elecciones en Estados Unidos y en importantes objeciones locales a nuevos emplazamientos.

El surgimiento masivo de centros de datos también ha impulsado una búsqueda de nuevas fuentes de generación eléctrica, lo que está impidiendo a las mayores empresas tecnológicas alcanzar sus objetivos climáticos, con su consumo de electricidad aumentando un 240% entre 2022 y 2025, según un informe del grupo Acción Climática Contra la Desinformación.

Investigadores de Harvard analizaron 403 de los mayores centros de datos de Estados Unidos entre mayo de 2024 y abril de 2025, utilizando datos disponibles y modelos para examinar su uso de electricidad y sus emisiones. Estimaron que el consumo eléctrico de los centros produjo alrededor de 28,3 millones de toneladas (25,7 millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono, de acuerdo con un estudio publicado el lunes en la revista científica Nature Sustainability.

Más de la mitad de sus 82 teravatios-hora de consumo eléctrico —suficiente para abastecer a casi 7 millones de hogares durante un año— provino de combustibles fósiles, que son la principal causa del calentamiento global, hallaron los investigadores.

La estimación de emisiones es de dos a tres veces más de lo que habían mostrado estudios anteriores, señaló la autora principal del estudio, Francesca Dominici, profesora de bioestadística en Harvard.

"Es equivalente a las emisiones de CO2 de todo un estado como Michigan o de un pequeño país europeo", indicó Dominici, añadiendo que los planes para 2.000 centros de datos más hacen que esa cantidad sea más preocupante de cara al futuro. "Estamos retrocediendo respecto del objetivo de controlar las emisiones de CO2".

Varios expertos externos en clima, energía e inteligencia artificial indicaron el lunes que el estudio tenía sentido y llegó a conclusiones realistas, y consideraron razonable el uso de modelos porque las empresas no son transparentes sobre el consumo de energía y la contaminación.

"No podemos gestionar los impactos ambientales de manera eficaz sin mediciones confiables y divulgación", sostuvo Fengqi You, científico de sistemas energéticos de la Universidad de Cornell que no participó en el estudio. "En última instancia, la huella ambiental de la IA no es fija. Depende de dónde construyamos los centros de datos, de cuán eficientemente operen y de cómo suministremos su electricidad".

El "Compromiso de Inteligencia Artificial de Antalya", lanzado por Turquía —anfitriona de las conversaciones climáticas — y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, indica que los centros de datos deberían usar energía limpia y sistemas eficientes de energía y agua.

El compromiso también pide que los sistemas de IA se diseñen y gestionen de manera responsable, utilizando estándares ambientales y reutilizando o reciclando infraestructura y hardware. Señala que los impactos ambientales de los centros de datos deberían evaluarse y compartirse, y que los firmantes deberían respaldar el uso de la inteligencia artificial como solución climática.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, ha dicho que los líderes mundiales en las conversaciones deben debatir abiertamente el creciente consumo de energía de la IA y empezar a fijar las condiciones.

El exvicepresidente estadounidense Al Gore, uno de los mayores defensores de la lucha climática, apuntó que, si bien es esencial que los centros de datos funcionen con energía libre de carbono, le preocupan menos las emisiones de la IA que a otros. Y confía en que su potencia de cómputo pueda encontrar nuevas maneras de combatir el cambio climático.

En una entrevista con The Associated Press, Gore citó un estudio del destacado economista británico y defensor del clima Nicholas Stern, quien predijo que para 2030 "veremos una reducción del 6 al 9% en las emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de IA avanzada para encontrar nuevas formas de ser mucho más eficientes en el uso de materiales y energía".

"La IA resolverá no sólo los problemas de uso de energía que enfrentan los centros de datos, sino que descubrirá numerosos avances en ciencia y tecnología que abordarán el cambio climático y mejorarán la vida de la humanidad", comentó Caleb Max, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial. "Respeto las preocupaciones sobre el consumo de energía y agua de los centros de datos, pero los temores pueden ser exagerados".

Pero el portavoz de Acción Climática Contra la Desinformación, Philip Newell, se mostró escéptico.

"Tenemos esperanza en una mano y luego daños en la otra. Nos están vendiendo esperanza mientras nos ocultan los daños", sostuvo Newell.

El equipo informático en los centros de datos genera mucho calor residual que se expulsa a la atmósfera. Un enfoque para reducir el impacto ambiental de los centros de datos es capturar ese calor, que puede usarse para viviendas y negocios cercanos.

La empresa danesa de ingeniería y manufactura Danfoss aseguró que el calor residual es "la mayor fuente de energía sin aprovechar del mundo", y que reutilizarlo puede reemplazar al gas natural como fuente de calefacción. Identificó a los centros de datos como una fuente significativa de calor constante, particularmente a medida que crece su consumo de energía.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que los centros de datos podrían proporcionar suficiente calor para alrededor del 10% de los hogares europeos para 2030, si ese calor se integra plenamente en sistemas distritales que suministran calefacción y agua caliente a los residentes.

En declaraciones transmitidas durante la COP31, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, sostuvo que Europa debe reemplazar los combustibles fósiles capturando el calor que se desperdicia y usando la energía geotérmica.

En otro ejemplo de este enfoque, la firma de desarrollo industrial BaRupOn está construyendo un campus de manufactura en Texas que planea usar calor recuperado para generar electricidad adicional en el lugar, expresó el director ejecutivo, Balaji Tammabattula. En Dakota del Norte, la empresa está planificando un centro de datos que podría suministrar calor a la comunidad.

El profesor Gregor Henze, de la Universidad de Colorado Boulder, aseveró que es una combinación perfecta porque los centros de datos modernos que dependen de refrigeración líquida en lugar de aire son una fuente constante de calor a la temperatura adecuada para redes de energía térmica.