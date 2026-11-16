Sánchez y Lula dialogan sobre la defensa de la democracia ante la amenaza ultraderechista

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este lunes en Madrid a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de discutir la defensa de la democracia ante la "amenaza ultraderechista", a menos de dos semanas de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre en España.

El viaje de Lula a España se enmarca en su intención de apoyar al líder del partido socialista (PSOE) en esta crucial cita electoral.

Procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el mandatario brasileño tenía inicialmente previsto asistir a un evento de apoyo a Sánchez, organizado por el PSOE. Sin embargo, debido a una afonía, este acto fue suspendido. A pesar de ello, ambos líderes mantuvieron una conversación fuera de Moncloa, también organizada por el partido socialista, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Durante este encuentro, "los dos mandatarios han abordado el futuro de las Naciones Unidas y la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista", según comunicó la Presidencia española.

Además, en la reunión, discutieron "la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad", según un comunicado del PSOE.