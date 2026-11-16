Paraguay: el expresidente Santiago Peña será trasladado a una cárcel militar por privilegios

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Un juez ha decidido que el expresidente Santiago Peña, actualmente en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial por el colapso de Ueno Bank, sea trasladado a una cárcel militar. Esta decisión se tomó tras denuncias que indicaban que el exmandatario había gozado de privilegios indebidos en su lugar actual de reclusión.

El juez Osmar Legal ordenó el traslado de Peña, quien cumple 48 años hoy, y que se encuentra bajo investigación por varios delitos, entre ellos lesión de confianza y asociación criminal, a la penitenciaría militar de Viñas Cue.

En su resolución, el juez Legal solicitó a las autoridades de la cárcel castrense que adopten "todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física del citado imputado". Además, se requiere que se le asigne un lugar que garantice su aislamiento de otros reclusos, especialmente de aquellos coprocesados en la misma causa relacionada con el colapso de Ueno Bank, quienes también están en esa instalación militar, según reportes del diario ABC y Noticias Argentinas.

El juzgado también exige un "informe detallado" sobre los protocolos y medidas de seguridad que se implementarán durante la permanencia de Peña en la penitenciaría.

La cárcel militar de Viñas Cue es conocida por albergar a políticos y personas de alto perfil que enfrentan procesos judiciales.