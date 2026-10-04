En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Belgrano

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Belgrano

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Conrado Vicens

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Elecciones en Brasil 2026 Notas

Neymar mostró su apoyo a Flávio Bolsonaro en las elecciones brasileñas con un video

El delantero del Santos envió un guiño de apoyo al candidato del Partido Liberal (PL) con un video publicado en sus redes sociales, donde muestra su voto.

04/10/2026 | 19:12Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El apoyo de Neymar a Flávio Bolsonaro

FOTO: El apoyo de Neymar a Flávio Bolsonaro

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Neymar Jr. ha manifestado su apoyo a Flávio Bolsonaro durante la jornada electoral en Brasil, al compartir un video en Instagram donde se le ve haciendo el gesto del número 22, un símbolo vinculado a la campaña de Flávio.

En la grabación, el delantero del Santos se observa dirigiéndose a una escuela electoral para ejercer su derecho al voto, mientras muestra el número dos con los dedos. A su lado, una persona que lo acompaña también realiza el mismo gesto. Ambos lucían un sticker del candidato a diputado estadual Matheus Coimbra, quien también pertenece al Partido Liberal, al igual que el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La postura de Neymar hacia el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es conocida, especialmente tras un incidente en junio, cuando el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, lo convocó para el Mundial a pesar de que el futbolista estaba lesionado. En esa ocasión, Lula hizo una broma al referirse a Neymar como el primer "home office" convocado para la competencia.

La respuesta de Bolsonaro a los comentarios de Lula incluyó un video creado con inteligencia artificial, donde aparece vestido de militar abordando un avión de la Fuerza Aérea, mientras se dirige al lugar donde Neymar, aparentemente desanimado, entrenaba solo tras ser dejado de lado por sus compañeros.

Lectura rápida

¿Quién mostró apoyo a Flávio Bolsonaro?
Neymar Jr. expresó su respaldo a través de un video en redes sociales.

¿Qué gesto hizo Neymar en el video?
Hizo el gesto del número 22, asociado a la campaña de Flávio Bolsonaro.

¿Qué se observa en el video?
Neymar se dirige a una escuela electoral para votar, acompañado de otra persona con un sticker de Matheus Coimbra.

¿Cuál es la relación de Neymar con Lula?
Neymar ha mostrado antipatía hacia Lula, especialmente tras un comentario irónico del presidente sobre su convocatoria al Mundial.

¿Cómo respondió Bolsonaro a Lula?
Publicó un video con inteligencia artificial donde aparece vestido de militar abordando un avión de la Fuerza Aérea.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf