Neymar mostró su apoyo a Flávio Bolsonaro en las elecciones brasileñas con un video

Neymar Jr. ha manifestado su apoyo a Flávio Bolsonaro durante la jornada electoral en Brasil, al compartir un video en Instagram donde se le ve haciendo el gesto del número 22, un símbolo vinculado a la campaña de Flávio.

En la grabación, el delantero del Santos se observa dirigiéndose a una escuela electoral para ejercer su derecho al voto, mientras muestra el número dos con los dedos. A su lado, una persona que lo acompaña también realiza el mismo gesto. Ambos lucían un sticker del candidato a diputado estadual Matheus Coimbra, quien también pertenece al Partido Liberal, al igual que el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

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La postura de Neymar hacia el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es conocida, especialmente tras un incidente en junio, cuando el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, lo convocó para el Mundial a pesar de que el futbolista estaba lesionado. En esa ocasión, Lula hizo una broma al referirse a Neymar como el primer "home office" convocado para la competencia.

La respuesta de Bolsonaro a los comentarios de Lula incluyó un video creado con inteligencia artificial, donde aparece vestido de militar abordando un avión de la Fuerza Aérea, mientras se dirige al lugar donde Neymar, aparentemente desanimado, entrenaba solo tras ser dejado de lado por sus compañeros.