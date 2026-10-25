Lula lideraba las elecciones en Brasil cuando se detuvo el conteo de votos

FOTO: Lula aventajaba a Bolsonaro cuando se interrumpió el conteo con solo 0,25 % escrutado.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraba en ventaja sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió suspender la publicación de los resultados del balotaje presidencial. Esta medida fue tomada tras la orden judicial de extender el horario de votación hasta las 19 horas, debido a denuncias sobre dificultades en el transporte público en varias ciudades del país.

Según el último informe oficial, emitido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), contaba con el 57,66% de los votos válidos, lo que equivale a 193.574 sufragios. En contraposición, Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) y hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtenía el 42,34%, con 142.169 votos.

La diferencia entre ambos candidatos era de 51.405 sufragios, aunque estos datos representaban apenas el 0,25% de las secciones electorales, lo que no permitía establecer una tendencia definitiva en el resultado de la elección.

Hasta ese momento, se habían contabilizado 1.225 de las 499.248 secciones electorales del país, con un total de 335.743 votos válidos.

La interrupción en el conteo se produjo luego de que el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), decidiera extender el horario de votación por dos horas, ya que la votación originalmente debía concluir a las 17 horas.

La medida fue resultado de una solicitud de la campaña de Lula, que advirtió sobre problemas en el traslado de electores, particularmente en el estado de Bahía, donde se reportaron dificultades en los servicios de transporte público.

El oficialismo argumentó que estas restricciones podían impedir que muchos ciudadanos llegaran a los centros de votación, por lo que solicitaron la ampliación del horario para asegurar el ejercicio del derecho al voto.

Por su parte, la campaña de Flávio Bolsonaro también había solicitado extensiones en algunos estados, aunque por cuestiones relacionadas con las condiciones climáticas.

Ante estas circunstancias, Zanin determinó que la votación continuara hasta las 19 horas, hora de Brasilia, que coincide con la hora de Argentina, en todo el territorio nacional.

Esta resolución llevó al TSE a suspender la publicación de nuevos resultados, justo cuando se empezaban a difundir los primeros datos del escrutinio.

La elección enfrenta a dos líderes que representan proyectos políticos opuestos, marcando un nuevo capítulo en la lucha entre el Partido de los Trabajadores y el movimiento conservador liderado por la familia Bolsonaro.

Lula, de 80 años, busca conseguir un cuarto mandato presidencial, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y de regresar al poder en enero de 2023 tras vencer a Jair Bolsonaro.

Su oponente, Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro y fue elegido candidato del Partido Liberal tras la inhabilitación judicial de su padre para presentarse a las elecciones.

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista vinculada a su derrota electoral en 2022, un hecho que ha intensificado las tensiones políticas en el país.

El balotaje de este domingo se realiza tras una primera vuelta celebrada el 4 de octubre, donde Flávio Bolsonaro obtuvo el primer lugar con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.