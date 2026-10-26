Lula amplía su apoyo en Brasil y lidera el crecimiento electoral en el Sudeste

FOTO: Lula logró en el balotaje más de 10 millones de votos respecto de la primera vuelta.

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- El reelecto presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, ha incrementado su cantidad de votos en los 26 estados y el Distrito Federal entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El mayor aumento se registró en la región Sudeste, bastión del senador opositor Flávio Bolsonaro, donde el candidato del PT obtuvo 4,8 millones de votos más, en comparación con 1,9 millones de votos adicionales que consiguió su rival.

Reelegido este domingo, Lula superó a Bolsonaro en las cinco regiones del país. Aunque el candidato del PL también aumentó su cantidad de votos a nivel nacional, recibió menos sufragios en la segunda vuelta en seis estados y 937 municipios, según un informe de Globo.com que analiza los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La región Sudeste fue la que experimentó el mayor progreso para Lula. El número de votos de Lula en esta región aumentó de 19,2 millones a 24 millones, lo que representa un incremento del 24,95%. En contraste, Bolsonaro incrementó su total de 24,9 millones a 26,8 millones, lo que equivale a un crecimiento del 7,81%.

Como resultado, la ventaja del senador en el Sudeste se redujo de aproximadamente 5,7 millones a 2,8 millones de votos. A pesar de que el candidato del PL se mantuvo a la cabeza en el total regional, Lula logró disminuir la diferencia. En el Noreste, Lula también tuvo un significativo aumento de votos: 2.955.848, en comparación con los 397.763 de Flávio Bolsonaro.

En el Sur, Lula obtuvo 1.332.846 votos, mientras que el candidato del PL sumó 866.745. En el Medio Oeste, los aumentos fueron de 770.876 votos para Lula y 470.431 para el candidato opositor. En el Norte, el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo 474.024 votos, mientras que Bolsonaro tuvo un incremento de solo 14.110.

San Pablo lideró las ganancias para ambos candidatos; Flávio Bolsonaro perdió votos en seis estados. En San Pablo, ambos candidatos obtuvieron la mayor cantidad de votos. Lula recibió 2,6 millones de votos más que en la primera vuelta, mientras que Bolsonaro sumó 1,2 millones. Aunque el candidato del PL ganó en el estado, su ventaja sobre Lula se redujo de 3,4 millones a 2 millones de votos.

Tras los mayores incrementos de Lula, se encuentran Minas Gerais, con 1,1 millones de votos adicionales; Río de Janeiro, con 872.000; Bahía, con 820.000; y Pernambuco, con 563.000.

Por otro lado, el senador recibió menos votos en la segunda vuelta en Acre, Amapá, Roraima, Maranhão, Amazonas y Tocantins. De estos, cinco estados se encuentran en el Norte. La mayor caída en cifras absolutas se produjo en Acre, donde pasó de 302.807 a 287.715 votos, una reducción de 15.092, aunque ganó en el estado.

La importancia simbólica de Minas Gerais

Minas Gerais, el segundo distrito más poblado de Brasil detrás de San Pablo, volvió a confirmar su historial predictivo en las elecciones presidenciales, una tendencia que se mantiene desde 1989.

La tendencia comenzó con Fernando Collor de Mello en 1989, continuó con Fernando Henrique Cardoso en 1994 y 1998, Lula da Silva en 2002 y 2006, Dilma Rousseff en 2010 y 2014, Jair Bolsonaro en 2018, y se repitió con Lula en 2022 y ahora también en 2026.

En la primera vuelta, disputada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro consiguió el 48,2% de los votos, mientras que el actual presidente Lula da Silva alcanzó el 43,3%. En el balotaje del domingo, Lula revirtió las cifras y obtuvo el 50,43% de los votos válidos, frente al 49,57% de Bolsonaro, una diferencia de 0,86 puntos porcentuales, la más exigua de toda la segunda ronda electoral.

Con 12.592.585 votos emitidos en el estado mineiro, el mandatario reelecto consiguió 6.351.099 sufragios, mientras que el senador opositor obtuvo 6.241.786, con una diferencia de 109.303 votos.

En el recuento nacional finalizado, Lula obtuvo 64.256.232 votos, lo que representa el 51,79% de los votos válidos. Bolsonaro alcanzó 59.826.041 votos, equivalentes al 48,21%. La diferencia entre el presidente reelecto y el candidato opositor fue de 4.430.191 votos.

Estados donde ganó Lula

Alagoas 60,8% vs. 39,2%

Amapá 52,9% vs. 47,1%

Amazonas 54,0% vs. 46,0%

Bahía 71,3% vs. 28,7%

Ceará 68,9% vs. 31,1%

Maranhão 69,5% vs. 30,5%

Minas Gerais 50,4% vs. 49,6%

Pará 55,0% vs. 45,0%

Paraíba 67,5% vs. 32,5%

Pernambuco 69,2% vs. 30,8%

Piauí 75,9% vs. 25,1%

Río Grande do Norte 65,7% vs. 34,3%

Sergipe 69,5% vs. 30,5%

Estados donde ganó Bolsonaro

Acre 66,6% vs. 33,4%

Distrito Federal 54,3% vs. 45,7%

Espírito Santo 56,4% vs. 43,6%

Goiás 59,7% vs. 40,3%

Mato Grosso 66,1% vs. 33,9%

Mato Grosso do Sul 59,6% vs. 40,4%

Paraná 62,6% vs 37,4%

Río de Janeiro 53,1% vs. 46,9%

Río Grande do Sul 57,8% vs. 42,2%

Rondônia 69,6% vs. 30,4%

Roraima 72,5% vs. 27,5%

Santa Catarina 69,4% vs. 30,6%

San Pablo 53,9% vs. 46,2%

Tocantins 51,4% vs. 48,6%

Agencia NA