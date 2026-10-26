Las elecciones en Israel definen el futuro de Netanyahu tras el ataque de Hamás del 7 de octubre

FOTO: El legado de Netanyahu está en juego en las primeras elecciones de Israel tras el 7 de octubre

JERUSALÉN — En el contexto de una crisis de seguridad sin precedentes, los ataques de milicianos de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 marcaron un antes y un después en la carrera política del primer ministro Benjamin Netanyahu. Tras el asalto, que dejó una estela de dolor y desolación, muchos consideraron que su tiempo en el poder estaba llegando a su fin.

El impacto del ataque ha dejado al país sumido en la ira y el sufrimiento, lo que ha llevado a la opinión pública a cuestionar la continuidad de su liderazgo. Sin embargo, en un giro inesperado, Netanyahu ha logrado mantenerse en la contienda electoral, que se celebrará el próximo martes, a pesar de las numerosas crisis internas y conflictos bélicos en la región.

Durante casi dos décadas, Netanyahu ha sido una figura central en la política israelí. Su legado, sin embargo, se encuentra en la cuerda floja, ya que un mal desempeño en las elecciones podría marcar el final de su prolongada carrera política. Por otro lado, una victoria podría consolidar su imagen como un sobreviviente en la política.

El ex primer ministro Ehud Olmert, antiguo aliado de Netanyahu y ahora adversario, expresó que nunca antes había estado en juego tanto, desde la seguridad nacional hasta la posición de Israel en el mundo. Las tensiones en la región y su impacto en la economía global han hecho que el mundo esté atento a este proceso electoral.

Los opositores de Netanyahu, liderados por el exjefe militar Gadi Eisenkot, ven en estas elecciones una oportunidad para hacer justicia. Argumentan que Netanyahu debe rendir cuentas por los acontecimientos del 7 de octubre y por su incapacidad para convertir las victorias militares en logros diplomáticos. En una reciente entrevista, Eisenkot criticó su enfoque bélico y advirtió que elegir a un líder que promueve una guerra eterna significa optar por un futuro incierto.

Por otro lado, los partidarios de Netanyahu defienden su gestión, señalando que ha sido traicionado por sus líderes de defensa y que ha llevado a cabo ataques significativos contra Hamás y otros actores hostiles en la región. Su lema de campaña, "Derecha o Palestina", intenta resaltar las implicaciones que tendría un gobierno opositor en el conflicto israelo-palestino, algo que genera un fuerte rechazo en la política israelí.

El ataque del 7 de octubre, que dejó aproximadamente 1.200 muertos y más de 250 rehenes, ha dejado cicatrices profundas en la sociedad israelí. La respuesta militar de Israel ha sido devastadora, causando la muerte de más de 74.000 palestinos en Gaza, según informes de salud locales, y desatando conflictos regionales con Líbano e Irán.

Mientras tanto, la controversia en torno a las exenciones del servicio militar para los hombres ultraortodoxos ha aumentado la polarización en la sociedad israelí, y la resistencia de Netanyahu a reformar este sistema ha generado descontento entre muchos ciudadanos.

A medida que se acercan las elecciones, la incertidumbre es palpable. Las encuestas sugieren una carrera reñida entre el bloque de Netanyahu y el encabezado por Eisenkot. Además, el creciente poder de los partidos árabes no alineados podría complicar aún más la formación de un gobierno. En medio de este panorama, los israelíes se preparan para un posible escenario de negociaciones prolongadas para formar una coalición.