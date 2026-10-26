La coalición saudí afirma haber desmantelado infraestructura de misiles en Yemen y más novedades en la región

La coalición liderada por Arabia Saudí, que lucha contra los rebeldes hutíes en Yemen, ha declarado que ha disminuido su capacidad de ataque hacia el interior del reino tras llevar a cabo una operación que destruyó túneles utilizados para almacenar misiles balísticos y lanzadores de misiles. El portavoz de la coalición, el mayor general Turki Al-Malki, comunicó que se eliminaron cinco túneles y cuatro lanzadores en una acción destinada a interrumpir las líneas de suministro de los hutíes y atacar fortificaciones rebeldes.

En un contexto diferente, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, desmintió categóricamente las versiones que hablaban de un conflicto interno entre el ejército y el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre posibles acciones contra Irán antes de las elecciones nacionales. Katz calificó tales afirmaciones como "completamente infundadas y falsas", reafirmando que no había intención de llevar a cabo un ataque contra Irán en este periodo electoral.

La situación se complica con los continuos ataques de los hutíes, que afirmaron haber atacado instalaciones militares en las provincias de Adén y Lahj. Según el portavoz militar hutí, Yahya Saree, se habrían lanzado misiles balísticos contra estas posiciones, aunque la veracidad de estas afirmaciones no ha sido verificada de forma independiente.

Por otro lado, el presidente Isaac Herzog subrayó que no cederá ante la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones. Herzog, cuyo papel es mayormente ceremonial, indicó que el proceso de formar una coalición podría ser extenso, dado que no se espera que un partido obtenga una mayoría contundente en el Knéset.

Adicionalmente, el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, se encuentra en Teherán para dialogar con líderes políticos y militares iraníes, en un esfuerzo por aliviar las tensiones regionales. Esta visita se produce tras la intención de reactivar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y abordar los ataques de los hutíes respaldados por Irán contra Arabia Saudí.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, expresó que Teherán está dispuesto a negociar con Estados Unidos en un acuerdo provisional, aunque acusó a Washington de obstaculizar la diplomacia y prolongar la disputa en el estrecho de Ormuz. Durante una reunión anterior, Irán ofreció reabrir el estrecho si se levantaba el bloqueo naval estadounidense, propuesta que fue rechazada por Trump.