Fallece el ex primer ministro japonés Yasuo Fukuda a los 90 años en Tokio

Buenos Aires, 26 octubre (NA/Xinhua) — El ex primer ministro japonés Yasuo Fukuda murió de insuficiencia cardíaca en un hospital de Tokio el 22 de octubre a la edad de 90 años, informaron este lunes los medios locales.

Nacido el 16 de julio de 1936 en Takasaki, prefectura de Gunma, Fukuda era el hijo mayor del ex primer ministro Takeo Fukuda y se graduó de la Universidad de Waseda.

Fue elegido a la Cámara de Representantes en 1990 y se desempeñó como secretario jefe del gabinete en los Gobiernos de Yoshiro Mori y Junichiro Koizumi.

Fukuda se convirtió en primer ministro en septiembre de 2007 y renunció en septiembre de 2008, corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su mandato como primer ministro, Fukuda trabajó para mejorar y desarrollar las relaciones entre China y Japón.

En 2008, los dos países emitieron la Declaración Conjunta China-Japón sobre la Promoción Integral de la Relación Estratégica de Beneficio Mutuo, sigue el informe de Xinhua.

Después de retirarse de la política en 2012, Fukuda siguió siendo un comprometido defensor de la amistad entre China y Japón y visitó China en varias ocasiones.

China expresó sus profundas condolencias

China expresó sus profundas condolencias por el fallecimiento del ex primer ministro japonés Yasuo Fukuda y ofreció su sincero pésame a su familia, según anunció este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun en una rueda de prensa regular.

Tras señalar que Fukuda era un viejo amigo de China que hizo contribuciones positivas para mejorar y desarrollar las relaciones entre Pekín y Japón, Guo subrayó que "tenía una visión correcta de la historia" y se mantenía comprometido con la amistad entre ambos países.

Fukuda señaló en alguna ocasión que los cuatro documentos políticos entre China y Japón establecen los principios que rigen las relaciones bilaterales, los cuales siempre deben tenerse presentes, sin retroceder en cuanto a ellos, señaló el vocero.

"Sus palabras tenían gran peso, reflejando la credibilidad y responsabilidad de la generación mayor de estadistas de Japón. Quienes dirigen el Gobierno japonés deberían mirar hacia dentro de sí y hacer un serio examen de conciencia", apuntó Guo.