El ministro Ben Gvir propone eliminar de 30 a 40 personas cada noche en Gaza

JERUSALÉN — En una reciente declaración, el legislador israelí Itamar Ben-Gvir, parte de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, hizo una controvertida propuesta: abogó por la eliminación de "30 a 40" personas en Gaza cada noche. Este comentario fue divulgado el domingo y rápidamente se difundió en los medios palestinos.

La declaración se produjo durante una conversación en el podcast de Rom Braslavski, un exrehén que estuvo cautivo en Gaza. Durante la charla, Ben-Gvir criticó la reciente disminución de los ataques israelíes en Gaza, manifestando su desacuerdo con la postura del primer ministro.

"No es ningún secreto, discrepo con el primer ministro", afirmó Ben-Gvir. "Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a 30 o 40 cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata: hay gente allí que no es digna de vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas".

Históricamente, declaraciones similares de Ben-Gvir y otros funcionarios israelíes han sido ampliamente condenadas, siendo muchas de ellas presentadas ante la ONU como evidencia de intención genocida. Sin embargo, Israel rechaza las acusaciones de genocidio en Gaza.

La cobertura mediática en Israel sobre la declaración de Ben-Gvir ha sido escasa, lo que subraya el ascenso de ideologías que antes eran marginales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones del 27 de octubre.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 rehenes, figuras como Ben-Gvir han ganado popularidad entre los israelíes. Muchos rehenes han reportado haber sufrido hambre, abusos físicos y psicológicos, así como en algunos casos, abusos sexuales.

Ben-Gvir, quien supervisa la policía y las prisiones de Israel, no tiene autoridad sobre las fuerzas armadas, pero su influencia en el aparato de seguridad del país es considerable. Ha sido criticado por haber reducido las raciones de comida para los prisioneros palestinos, lo que fue declarado ilegal por el máximo tribunal de Israel en 2025.

Hasta hace poco, las fuerzas israelíes atacaban Gaza casi a diario, resultando en más de 1.250 muertes desde que se implementó un acuerdo de tregua en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los ataques han sido justificados por el ejército israelí como dirigidos a milicianos de Hamás, aunque la reciente restricción de ataques ha generado críticas de legisladores de derecha como Ben-Gvir.

En la misma conversación, Ben-Gvir defendió la idea de una emigración masiva de palestinos de Gaza, una propuesta que ha sido condenada por abogados internacionales como una posible limpieza étnica. En sus palabras: "Veo toda Gaza como nuestra. Asentamientos no solo en Gush Katif sino en toda Gaza, fomentando tanta emigración como sea posible, enviándolos a sus países, y para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno".

La propuesta más reciente del expresidente Donald Trump sugiere que Hamás entregue gradualmente sus armas a cambio de una reducción de ataques por parte de Israel. Aunque Hamás ha aceptado el acuerdo, lo condiciona a la creación de un Estado palestino, algo que el actual gobierno israelí y la mayoría de su clase política rechazan.

Netanyahu ha afirmado que Israel no se retirará de sus posiciones en Gaza hasta que Hamás esté completamente desarmado, lo que deja en suspenso otros elementos del alto el fuego y la reconstrucción del territorio devastado.