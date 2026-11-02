Cuatro muertos por atentado con explosivos en Planadas, Colombia

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA-Xinhua) — Un atentado con explosivos ocurrido en el barrio Los Mangos del municipio de Planadas, en el departamento colombiano del Tolima, dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas, según confirmó la gobernadora del territorio, Adriana Matiz, y la Agencia Noticias Argentinas.

"Con profundo dolor, informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie," expresó Matiz, de acuerdo con información de Xinhua.

La gobernadora calificó el ataque de "acto vil y criminal", indicando que el objetivo principal del atentado habría sido la base militar en la zona, pero el mismo resultó en víctimas civiles y causó serios daños materiales a viviendas, comercios y un centro de salud.

"Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar. Desde el Gobierno departamental estamos coordinando con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública para evaluar las afectaciones, acompañar a la comunidad y hacer frente a esta situación," subrayó Matiz.

De acuerdo con información preliminar proveniente de la comunidad y de medios locales, el ataque se llevó a cabo mediante drones que operaron en conjunto con la activación de explosivos de alto poder en un camión de carga ubicado cerca del batallón.