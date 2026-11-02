El último adiós a Nancy Godoy: convocan a un velatorio público en una plaza de Corrientes

FOTO: El conmovedor adiós a Nancy Godoy se realizará el 4 de noviembre en Esquina

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – Familiares, amigos, colegas y vecinos podrán darle el último adiós a Nancy Godoy, la docente asesinada en la provincia de Corrientes, el próximo miércoles 4 de noviembre, jornada en la que se llevará a cabo una ceremonia más que emotiva.

La despedida abierta será el 4 de noviembre de 6 a 18 en la plaza 9 de Julio, en la ciudad de Esquina, donde todos están invitados a acercarse para acompañar a los más cercanos en el difícil camino que atraviesan tras el feroz crimen.

"Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones", expresa el comunicado al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Se supo que primero el martes por la noche habrá una ceremonia íntima en la que participarán familiares y su entorno más cercano, para luego sí dar inicio a la despedida pública.

El cuerpo de Nancy fue hallado el miércoles 28 de octubre luego de más de 20 días de búsqueda y por el caso ya hay cinco detenidos, tres acusados de femicidio, una por el homicidio simple y el último por falso testimonio.

Se aguarda saber si los imputados ampliarán sus declaraciones ante los resultados de los análisis.