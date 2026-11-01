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Lazio se impone al Cagliari en un final dramático y mantiene la cima de la Serie A

El equipo de Gennaro Gattuso se mantiene invicto con 28 puntos tras vencer 2-1 al Cagliari en un encuentro lleno de emociones.

01/11/2026 | 23:12Redacción Cadena 3

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Gustav Isaksen posa con el premio al mejor jugador del partido, en el triunfo de la Lazio.

FOTO: Gustav Isaksen posa con el premio al mejor jugador del partido, en el triunfo de la Lazio.

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Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – Lazio sigue sorprendiendo con un inicio de temporada excepcional al derrotar 2-1 al Cagliari en la décima jornada de la Serie A 2026/27, la principal categoría del fútbol italiano.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Olímpico de Roma, donde el equipo visitante tomó la delantera gracias a un gol del delantero M’Bala Nzola. Sin embargo, los locales lograron revertir la situación con tantos de Gustav Isaksen y Andrea Pinamonti.

El Cagliari terminó el encuentro con 10 jugadores debido a la expulsión del defensor Adam Obert, quien recibió la segunda tarjeta amarilla en el tiempo adicional de la segunda mitad.

Este triunfo permite al equipo dirigido por el destacado exfutbolista italiano Gennaro Gattuso afianzarse en la primera posición de la tabla, acumulando un total de 28 puntos. Por su parte, el Cagliari se encuentra en la mitad de la tabla, en el duodécimo lugar, con 13 puntos y sufriendo su cuarta derrota consecutiva.

En otros partidos de la jornada, el Como, con el argentino Nicolás Paz, venció al Venezia y se mantiene en zona de clasificación para la UEFA Champions League. Además, el Frosinone derrotó al Torino 2-0, la Juventus logró un triunfo importante por 2-0 ante el Napoli, y el Genoa se impuso 2-1 al Lecce.

Lazio continúa su senda triunfal, manteniéndose invicto en el torneo local tras 10 jornadas, lo que la posiciona como un serio candidato para el "Scudetto" de la Serie A.

El primer gol del partido se produjo a los 20 minutos, cuando un desborde por la derecha y un centro rasante del delantero Alieu Fadera encontraron a Nzola, quien, a pesar de definir incómodamente, logró marcar el 1-0 al arquero Christos Mandas.

El empate llegó a los 35 minutos gracias a una jugada colectiva que culminó con un zurdazo cruzado de Isaksen, que se coló en el ángulo izquierdo del arquero Elia Caprile.

Ya en la segunda parte, a los 27 minutos, un avance por la derecha de Isaksen culminó en un centro para Alfonso Pedraza, quien asistió a Pinamonti para que este definiera de primera y sellara el triunfo.

Además, en el minuto 45, Obert fue expulsado tras una falta táctica cerca de la mitad de la cancha.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Lazio ganó 2-1 al Cagliari.

¿Quiénes fueron los goleadores?
Los goles de Lazio fueron anotados por Gustav Isaksen y Andrea Pinamonti.

¿Cuándo se disputó el partido?
El partido se jugó el 1 de noviembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se disputó en el estadio Olímpico de Roma.

¿Qué impacto tiene esta victoria para Lazio?
Con este triunfo, Lazio se mantiene líder de la Serie A con 28 puntos y sigue invicto en el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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