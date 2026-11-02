Avanza el gasoducto Rosario Oeste: "Más de 50.000 viviendas se ven beneficiadas"

El Gasoducto Rosario Oeste superó el 80% de ejecución y el Gobierno de Santa Fe prevé completar la primera etapa entre diciembre y principios de enero, mientras que la finalización total, incluido el ingreso a Funes, está proyectada para abril de 2027. La infraestructura permitirá sumar un cuarto ingreso de gas natural a Rosario y ampliar la capacidad de suministro en toda la región metropolitana.

El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, explicó el alcance de los trabajos y las posibilidades que abrirá para las localidades de la región. "Esta mejora permite que todas estas localidades, que a lo mejor no podían crecer con sus redes por falta de factibilidad, ahora van a poder tener factibilidades, tanto para los barrios cerrados, para las ciudades, lo mismo para la ciudad de Rosario, que se pueda avanzar con las redes en cada uno de los lugares", señaló. Además, destacó que las industrias podrán incrementar el caudal contratado y que también habrá mejoras para el abastecimiento residencial.

En cuanto a la inversión, Giacosa precisó: "La obra ya llega al 80%, un poquito más. La inversión va a estar rondando los 30.000 millones. Actualmente le llevamos 26.000 millones ejecutados". El funcionario recordó que el proyecto había sido presupuestado en 2022-2023 por unos $3.000 millones y que inicialmente contaba con financiamiento nacional. "Con el cambio de gobierno se habían cortado los fondos. No cobramos las últimas cuotas que quedaban, que eran dos cuotas del convenio", indicó.

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?? EL GASODUCTO ROSARIO OESTE SUPERA EL 80% DE EJECUCIÓN Y BENEFICIARÁ A MÁS DE 84.500 HOGARES Presentaron los avances de obra del Gasoducto Rosario Oeste, una infraestructura estratégica que fue reactivada con financiamiento provincial y que ya superó el 80% de ejecución. https://t.co/7K3yqZTzeY — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 2, 2026

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Frente a esa situación, destacó la decisión de continuar los trabajos con recursos provinciales: "La provincia decidió, el ministro como el gobernador, decidieron que esta obra se debía terminar por la importancia que tiene estratégica para todo Rosario y para todo el conurbano o el área metropolitana de Rosario". Sobre los plazos, anticipó que "para fin de año, principios de enero tendríamos que estar terminando la primera etapa ya de conexión y de la parte que incluye a Roldán", mientras que el ingreso a Funes quedará para abril.

Consultado por las posibles demoras durante el período de lluvias, Giacosa explicó que la situación es diferente a la de una obra de tendido convencional. "Hoy ya todo lo que es gasoducto está enterrado, entonces los trabajos se realizan en las estaciones reductoras de presión", detalló. Y agregó: "Es menos tiempo que si estuvieras haciendo una línea de gasoductos, que si te llueve estás un poco más complicado. Pero bueno, igualmente, por supuesto que retrasan".

El titular de Enerfe también se refirió al alcance residencial de la ampliación. "Son más de 50.000 viviendas que se ven beneficiadas", afirmó, aunque aclaró que para que el gas llegue efectivamente a nuevos sectores será necesario que los municipios avancen con la extensión de las redes. Asimismo, explicó que la obra se enmarca en un acuerdo celebrado en 2024 entre Enerfe, la provincia y Litoral Gas, que aportó parte de los recursos para desarrollar la infraestructura.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la nueva infraestructura permitirá otorgar factibilidades de conexión a localidades que hasta ahora tenían restricciones. Mencionó particularmente a Roldán, Soldini y Capitán Bermúdez. "Esto fortalece todo el sistema y un lugar como Rosario, en donde tanto los vecinos, pero también las industrias, sin energía, en ambos no hay desarrollo posible", sostuvo.

Puccini también dimensionó la expansión de la infraestructura energética provincial y señaló que, entre las inversiones propias de Litoral Gas y las obras que lleva adelante Santa Fe, se superarán los 700 kilómetros de cañerías troncales. "En la República Argentina no hay provincia que esté haciendo la cantidad de kilómetros de caños troncales de gas que está haciendo Santa Fe en 30 meses", afirmó.

Finalmente, el ministro destacó el impacto que estas obras pueden tener en las localidades que todavía no cuentan con servicios básicos suficientes. "En algunos pueblos lo comparan con la llegada del ferrocarril", expresó. Y concluyó: "Estas son obras que igualan oportunidades y que permiten pensar un desarrollo, un crecimiento".

Informe de Fernando Carrafiello.