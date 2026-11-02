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La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

El sorteo número 41398 de La Previa se realizó el lunes 2 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5339, asociado a la interpretación tradicional 'A primera (Lluvia)'.

02/11/2026 | 10:24Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41398 de La Previa se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5339, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

1° 5339
2° 5038
3° 1568
4° 3609
5° 5333
6° 3302
7° 0196
8° 2007
9° 0089
10° 9026
11° 7823
12° 3865
13° 7857
14° 6866
15° 9691
16° 9431
17° 2784
18° 2904
19° 5206
20° 2684

Los resultados de este sorteo generan expectativas entre los apostadores, quienes buscan acertar en sus elecciones. La interpretación de los números puede influir en las decisiones de los jugadores, quienes confían en la suerte y en los significados tradicionales de cada cifra.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41398 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 2 de noviembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5339.

¿Qué significa el número 5339?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Otros números ganadores incluyen 5038, 1568 y 3609.

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