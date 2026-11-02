La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

El sorteo número 41398 de La Previa se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5339, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

1° 5339

2° 5038

3° 1568

4° 3609

5° 5333

6° 3302

7° 0196

8° 2007

9° 0089

10° 9026

11° 7823

12° 3865

13° 7857

14° 6866

15° 9691

16° 9431

17° 2784

18° 2904

19° 5206

20° 2684

Los resultados de este sorteo generan expectativas entre los apostadores, quienes buscan acertar en sus elecciones. La interpretación de los números puede influir en las decisiones de los jugadores, quienes confían en la suerte y en los significados tradicionales de cada cifra.