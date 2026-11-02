Bolivia declara emergencia nacional ante el fenómeno de El Niño y moviliza recursos

FOTO: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, acompañado por su esposa María Elena Urquidi.

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado la emergencia nacional para hacer frente a los efectos del fenómeno climático de El Niño, ante la previsión de sequías e inundaciones que podrían afectar diversas regiones del país.

La medida, formalizada mediante un decreto supremo, permitirá movilizar recursos económicos y humanos, así como reforzar la coordinación con la cooperación internacional, las gobernaciones y las alcaldías para mitigar el impacto sobre las familias y las áreas más vulnerables.

"He firmado un decreto de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño", anunció Paz, quien aseguró que, a diferencia de años anteriores, su Gobierno decidió anticiparse a los efectos mediante la suma de esfuerzos nacionales y el apoyo internacional.

El mandatario anunció la movilización de recursos económicos y humanos, además de la coordinación con organismos de cooperación internacional para atender las contingencias.

"Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías, pero especialmente del boliviano y la boliviana", afirmó.

El jefe de Estado explicó que su administración busca anticiparse a los efectos climáticos y evitar que las consecuencias alcancen mayores dimensiones.

"A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara este golpe del medio ambiente, nosotros hemos asumido una decisión con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales para asumir los recursos económicos y humanos", señaló.

Paz informó que 63 comunidades ya enfrentan problemas por la falta de lluvias y fueron declaradas en situación de sequía. También advirtió que otras regiones deben prepararse ante posibles inundaciones en los próximos meses.

El mandatario alertó que las consecuencias del fenómeno climático también impactarán en las actividades productivas, especialmente por la escasez de agua y alimentos para los animales.

"Sabemos que hay familias que van a sufrir la necesidad de agua, necesidad de forraje, por ejemplo, para el ganado, o una serie de acciones para todo el sector productivo del país", declaró el Presidente, quien solicitó el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y los gobiernos subnacionales para responder a las emergencias.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo destinará personal especializado para atender a las poblaciones afectadas.