Llega la 9ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21.

Córdoba, 20 de agosto de 2026. – Universidad Siglo 21 presenta la 9.ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, el principal encuentro de innovación educativa de Argentina y la región.

La novena edición tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en Córdoba y reunirá a educadores, empresarios, investigadores y expertos de todo el mundo que aportarán conocimiento, tendencias y nuevas perspectivas sobre los temas centrales que hoy desafían a la educación.

Desde hace casi una década, el Congreso Internacional Innova Educa 21 se consolida como uno de los foros de innovación educativa más relevantes de América Latina y como el espacio que establece la agenda educativa de la región.

Con más de 18.000 participantes y 220 disertantes en sus ocho ediciones anteriores, se ha convertido en un ámbito de referencia para el ecosistema educativo, impulsando debates y transformaciones que redefinen cómo se enseña y cómo se aprende.

Expansión del Código Humano es el concepto que guiará esta edición, invitando a comprender cómo potenciar nuestras capacidades para aprender, crear, decidir, colaborar y liderar junto a la inteligencia artificial fortaleciendo aquello que hace única a la inteligencia humana.

En un contexto de creciente integración entre las capacidades humanas y la tecnología, expandir el código humano implica reconocer y fortalecer aquello que distingue a las personas: el propósito, el criterio, la sensibilidad y la capacidad de construir significado. Competencias que hoy adquieren un valor renovado para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y generar transformaciones con impacto. Con este enfoque, el Congreso pondrá especial atención en el cerebro, la tecnología y las redes como perspectivas clave para comprender y liderar la transformación educativa.

“La inteligencia artificial no reemplaza el propósito de la educación; por el contrario, vuelve más relevante que nunca la formación de personas capaces de interpretar la complejidad, tomar decisiones con criterio y liderar transformaciones con impacto”, sostiene María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21.

Una experiencia diseñada para generar expansión

Tres dimensiones conforman una agenda dinámica y guiarán las conversaciones de esta edición, con la participación de destacados expertos como Diego Golombek, quien liderará la perspectiva Cerebro; Dolors Reig, que abordará las tendencias en Tecnología en la era de la inteligencia artificial; y Fernán Quirós, que encabezará el debate sobre liderazgo colaborativo, alianzas estratégicas y construcción de valor desde la perspectiva Red.

A través de conferencias magistrales, más de veinte Talks, Laboratorios de Expansión y espacios de networking de alto nivel, el Congreso Internacional Innova Educa 21 promoverá el intercambio de ideas, la colaboración y la aplicación práctica de nuevos enfoques. Con transmisión simultánea y experiencias presenciales en Buenos Aires, Mendoza y Rosario, convocará a la comunidad educativa de distintos puntos del país y la región en una experiencia compartida.

Las inscripciones y más información sobre el 9° Congreso Internacional Innova Educa 21: expansión del Código Humano: Cerebro - Tecnología - Red están disponibles en 21.edu.ar/eventos/innova-educa .