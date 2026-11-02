Llega la 9ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21
Se realizará el 5 de noviembre y convocará a referentes nacionales e internacionales para comprender cómo integrar las capacidades humanas y la inteligencia artificial para liderar la transformación educativa.
02/11/2026 | 09:27Redacción Cadena 3
FOTO: Llega la 9ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21.
Córdoba, 20 de agosto de 2026. – Universidad Siglo 21 presenta la 9.ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, el principal encuentro de innovación educativa de Argentina y la región.
La novena edición tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en Córdoba y reunirá a educadores, empresarios, investigadores y expertos de todo el mundo que aportarán conocimiento, tendencias y nuevas perspectivas sobre los temas centrales que hoy desafían a la educación.
Desde hace casi una década, el Congreso Internacional Innova Educa 21 se consolida como uno de los foros de innovación educativa más relevantes de América Latina y como el espacio que establece la agenda educativa de la región.
Con más de 18.000 participantes y 220 disertantes en sus ocho ediciones anteriores, se ha convertido en un ámbito de referencia para el ecosistema educativo, impulsando debates y transformaciones que redefinen cómo se enseña y cómo se aprende.
Expansión del Código Humano es el concepto que guiará esta edición, invitando a comprender cómo potenciar nuestras capacidades para aprender, crear, decidir, colaborar y liderar junto a la inteligencia artificial fortaleciendo aquello que hace única a la inteligencia humana.
En un contexto de creciente integración entre las capacidades humanas y la tecnología, expandir el código humano implica reconocer y fortalecer aquello que distingue a las personas: el propósito, el criterio, la sensibilidad y la capacidad de construir significado. Competencias que hoy adquieren un valor renovado para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y generar transformaciones con impacto. Con este enfoque, el Congreso pondrá especial atención en el cerebro, la tecnología y las redes como perspectivas clave para comprender y liderar la transformación educativa.
“La inteligencia artificial no reemplaza el propósito de la educación; por el contrario, vuelve más relevante que nunca la formación de personas capaces de interpretar la complejidad, tomar decisiones con criterio y liderar transformaciones con impacto”, sostiene María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21.
Una experiencia diseñada para generar expansión
Tres dimensiones conforman una agenda dinámica y guiarán las conversaciones de esta edición, con la participación de destacados expertos como Diego Golombek, quien liderará la perspectiva Cerebro; Dolors Reig, que abordará las tendencias en Tecnología en la era de la inteligencia artificial; y Fernán Quirós, que encabezará el debate sobre liderazgo colaborativo, alianzas estratégicas y construcción de valor desde la perspectiva Red.
A través de conferencias magistrales, más de veinte Talks, Laboratorios de Expansión y espacios de networking de alto nivel, el Congreso Internacional Innova Educa 21 promoverá el intercambio de ideas, la colaboración y la aplicación práctica de nuevos enfoques. Con transmisión simultánea y experiencias presenciales en Buenos Aires, Mendoza y Rosario, convocará a la comunidad educativa de distintos puntos del país y la región en una experiencia compartida.
Las inscripciones y más información sobre el 9° Congreso Internacional Innova Educa 21: expansión del Código Humano: Cerebro - Tecnología - Red están disponibles en 21.edu.ar/eventos/innova-educa.
Lectura rápida
¿Qué evento se presenta?
La 9.ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, un encuentro de innovación educativa.
¿Quién organiza el congreso?
La Universidad Siglo 21 es la organizadora del evento.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?
El congreso se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2026 en Córdoba.
¿Cuáles son los temas centrales?
Los temas centrales incluyen la inteligencia artificial, el cerebro y la tecnología.
¿Por qué es relevante este congreso?
Es relevante por su papel en la innovación educativa y por reunir a expertos de todo el mundo para discutir tendencias y desafíos actuales.